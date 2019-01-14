Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Виктория Лопырева заявила, что никогда не была подругой экс-жены Игоря Булатова

На днях в российских СМИ появилась информация о том, что у Виктории Лопыревой роман с Игорем Булатовым, который еще недавно состоял в браке с Татевик Карапетян. В прошлом модель и бизнес-леди тепло общались друг с другом.
  • Виктория Лопырева
    1 2 3 4 5 6
    Подписчики Виктории Лопыревой в Инстаграме обсуждают ее дружбу с Татевик Карапетян
    Смотреть галерею

В Сети не первый день смакуются подробности отношений Виктории Лопыревой и бывшего вице-президента группы компаний «Ташир» Игоря Булатова. Ранее сообщалось, что мужчина несвободен. Однако официальный представитель бизнесмена Евгения Вячеславова заявила журналистам, что он находится в разводе со своей женой Татевик Карапетян.

Интересно, что раньше Лопырева была дружна с членами влиятельной семьи Карапетян. Виктория и Тата, например, вместе веселились на вечеринках, одаривали друг друга лайками в соцсетях и оставляли теплые комментарии под свежими кадрами.

Внимательные подписчики знаменитости припомнили ей этот факт, когда зашла речь о ее романе с Игорем Булатовым. Но сама модель заявила, что никогда не считала бизнес-леди своей подругой.

Один из фолловеров Виктории в Инстаграме обвинил ее в том, что она могла стать причиной распада семьи приятельницы, которая только недавно родила второго малыша. Лопырева поспешила ответить подписчику: «Мы не подруги, просто шапочно знакомы, и я не знала про беременность. Я не обязана отчитываться, но это так» (орфография и пунктуация автора сохранены). К слову, возможность комментировать свои новые посты будущая мама ограничила.

Перейти к обсуждению 8


14 января 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Instagram, Legion-Media.ru, Persona Stars
Теги

Виктория Лопырева

Реклама

8 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Ей не привыкать, привет, Юле Любичанской)))

  • Виктории Лопыревой пора прекратить врать и хотя бы на время беременности выйти из инсты. Репутацию ей не отбелить, а свое эмоциональное состояние можно на время сберечь. Летала на самолетах этой семьи, пользовалась услугами их салона, вела у них мероприятия и т.д. И даже любимый ей не сказал, что жена беременна. Красота и молодость уходят, а мозгов не прибавляется.

  • Все с ней ясно, с Лопыревой. Та еще..

  • Что женат и есть маленькие детки наверняка знала. Он с ней закрутил, она залетела. Жена узнала, дала под зад! теперь приходится "любовь" изображать на всю страну. Ха-ха. Верим, верим в большую и светлую. Не женится он на ней никогда. Да и она что в нем нашла, по мне так внешность у него очень на любителя. как в том фильме "эх, Вася, Вася"....

  • Эх, жаль, а я то думала, что Виктория умнее.

  • Кто-то по количеству вранья скоро Боню переплюнет))))

  • Угораздило же.. Пускай и сделанная, но красивая, эффектная, большой круг общения и увести мужика на стороне... Фу прям.

  • Шоу маст гоу он!Ждём новых статей типа-она сказала...,он ответил....,она опровергла....,он подтвердил....

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: психология

Все темы: 29 150

Новое за сегодня

75 новых тем

Популярное за сегодня

74 популярные темы





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.