Виктория Лопырева заявила, что никогда не была подругой экс-жены Игоря Булатова

На днях в российских СМИ появилась информация о том, что у Виктории Лопыревой роман с Игорем Булатовым, который еще недавно состоял в браке с Татевик Карапетян. В прошлом модель и бизнес-леди тепло общались друг с другом.

1 2 3 4 5 6 Подписчики Виктории Лопыревой в Инстаграме обсуждают ее дружбу с Татевик Карапетян

В Сети не первый день смакуются подробности отношений Виктории Лопыревой и бывшего вице-президента группы компаний «Ташир» Игоря Булатова. Ранее сообщалось, что мужчина несвободен. Однако официальный представитель бизнесмена Евгения Вячеславова заявила журналистам, что он находится в разводе со своей женой Татевик Карапетян.



Интересно, что раньше Лопырева была дружна с членами влиятельной семьи Карапетян. Виктория и Тата, например, вместе веселились на вечеринках, одаривали друг друга лайками в соцсетях и оставляли теплые комментарии под свежими кадрами.

Внимательные подписчики знаменитости припомнили ей этот факт, когда зашла речь о ее романе с Игорем Булатовым. Но сама модель заявила, что никогда не считала бизнес-леди своей подругой.

Один из фолловеров Виктории в Инстаграме обвинил ее в том, что она могла стать причиной распада семьи приятельницы, которая только недавно родила второго малыша. Лопырева поспешила ответить подписчику: «Мы не подруги, просто шапочно знакомы, и я не знала про беременность. Я не обязана отчитываться, но это так» (орфография и пунктуация автора сохранены). К слову, возможность комментировать свои новые посты будущая мама ограничила.