61-летняя бывшая топ-модель Дженис Дикинсон появилась в эфире американского телешоу The Tomorrow Show и высказалась по поводу профессиональных навыков своей юной коллеги Кендалл Дженнер и ее старших родственниц, сестер Кардашьян.

Дженис Дикинсон решила вмешаться в спор топ-модели 90-х Стефани Сеймур и ее юных коллег Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид. В недавнем эпизоде телешоу The Tomorrow Show выяснилось, что Дженис встала на сторону своей давней подруги Стефани: она тоже считает, что Кендалл и Джиджи нельзя назвать супермоделями.

Более того, Дикинсон откровенно рассказала, что думает по поводу старших сестер Кендалл — Кортни, Ким и Хлое Кардашьян: «Меня тошнит от того, что, например, Ким отчаянно пытается стать иконой fashion-мира, ведь она не модель, она — звезда реалити-шоу! А обложка Vogue, на которой она появилась вместе с мужем, — верх безвкусия. Ее сестрам, по-моему, тоже не место в профессиональных фотостудиях». А вы как считаете, права ли Дженис Дикинсон?