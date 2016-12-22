Дженис Дикинсон решила вмешаться в спор топ-модели 90-х Стефани Сеймур и ее юных коллег Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид. В недавнем эпизоде телешоу The Tomorrow Show выяснилось, что Дженис встала на сторону своей давней подруги Стефани: она тоже считает, что Кендалл и Джиджи нельзя назвать супермоделями.
Более того, Дикинсон откровенно рассказала, что думает по поводу старших сестер Кендалл — Кортни, Ким и Хлое Кардашьян: «Меня тошнит от того, что, например, Ким отчаянно пытается стать иконой fashion-мира, ведь она не модель, она — звезда реалити-шоу! А обложка Vogue, на которой она появилась вместе с мужем, — верх безвкусия. Ее сестрам, по-моему, тоже не место в профессиональных фотостудиях». А вы как считаете, права ли Дженис Дикинсон?
За деньги можно стать и иконой стиля, и купить обложку Вог :)
Молодец Дженис:) не боится говорить правду
Найдутся ли те, кто скажет Дженис "Завидуй молча?" Многим кажется нерушимой вера в то, что эти выск..., ой, телезвезды нереальные красотки и всякие там иконы.
Они всего лишь звезды соцсетей. Там фотошоп, типа эротические позы и вечно открытый рот. Макияж такой, что в реале жуть. Как Дженнер и Хадид стали СУПЕРмоделями никто не берется сказать. Но раз СМИ их так называют, то и люди повторяют, никто ж не хочет показать себя "невеждой".
B сказала старушка "Вот в наше время такого не было")) Если они популярны сейчас, то это и есть их признание. Значит публике интересны такие девушки. Время стандартов Дженис давно прошло. Сейчас не стыдно быть тем, кто ты есть.
B сказала старушка "Вот в наше время такого не было")) Если они популярны сейчас, то это и есть их признание. Значит публике интересны такие девушки. Время стандартов Дженис давно прошло. Сейчас не стыдно быть тем, кто ты есть.
Найдутся ли те, кто скажет Дженис "Завидуй молча?" Многим кажется нерушимой вера в то, что эти выск..., ой, телезвезды нереальные красотки и всякие там иконы.
B сказала старушка "Вот в наше время такого не было")) Если они популярны сейчас, то это и есть их признание. Значит публике интересны такие девушки. Время стандартов Дженис давно прошло. Сейчас не стыдно быть тем, кто ты есть.
Вы хоть посмотрите на фото Дженис в молодости. Точно не она будет завидовать этим недомоделькам убогим. Просто она человек старой школы, когда было принято в любой профессии стремиться достигать наивысшего профессионализма и каждый должен был заниматься своим делом. С этой точки зрения и судит. А кардашьянихи все дилетантки, тяп-ляп абы как, пипл и так схавает. Современный подход.
Дженис очень похожа на папамама Кетлин Дженнер