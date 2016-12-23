У Дженнифер Лопес появился новый повод для волнения. Певица разочарована работой команды, которую она подобрала для запуска своего танцевального телепроекта World Of Dance. По словам инсайдера в интервью американскому порталу Radar Online, Дженнифер боится, что не успеет подготовить первый эпизод шоу к намеченной дате выхода в эфир (февраль 2017 года) и ей придется платить крупную неустойку.
«Джен не понимает, как дело, которое так хорошо начиналось, могло провалиться по всем пунктам. У нее даже ухудшились аппетит и качество сна — Дженнифер практически довела себя до нервного срыва. К счастью, ее поддерживают дети, близкие друзья и новый возлюбленный, рэпер Дрейк», — сообщил источник.
Ну, и где ее якобы молодость, о которой так любят написать таблоиды? На 1-м фото весь ее ухоженный полтинник отлично виден...
2 фото - огонь ХДДДДДДДД
Ну, и где ее якобы молодость, о которой так любят написать таблоиды? На 1-м фото весь ее ухоженный полтинник отлично виден...
Ничего подобного,она выглядит лет на 10 моложе. Особенно в сравнении с нашими,отечествеными одногодками.
Ничего подобного,она выглядит лет на 10 моложе. Особенно в сравнении с нашими,отечествеными одногодками.
Да никогда она моложе своих лет не выглядела. Слишком полный низ, грузный, возрастной. Волосы пристегнутые, потому что свои, как солома. И лицо на все ее 40+. Фигура неудачная, особенно в сравнении с нашими одногодками. Она хорршо красится, видно что много сил вкладывает в ухоженность. Но, моложе?? Не смешите вы. В диапазоне 30-40 лет еще молодые женщины. А Лопес тетенька , перешедшая рубеж, когда молодость вянуть начинает.отсчет в обратную сторону идет, не на расцвет
а как по мне так все ее срывы связаны из за несложенной неудачной личной жизни при всех ее стараниях и вложениях быть сексуальной желанной и молодой она никому не нужна никто из мужчин не сходит с ума по ней относятся равнодушно,какой—то мальчишка каспер изменял с молодыми не хотел ее провожать на мероприятия, по сути было п…фиг на нее, Марк отказал несмотря на то что она прилюдно вешалась ему на шею, и это ее задевает она уже не знает как из кожи лезть вон, использует все козыри и голые платья и сексуальные боди и косметика и каблуки и все равно она никому не нужна,это наверное ужасно , в молодости девушки одеваются более спортивно относятся равнодушно к сексуальному образу наверное потому что подсознательно знают что молоды желанны со стороны мужчин и что все еще у них впереди,а с годами как будто с цепи срываются наверное это потому что не хотят осознавать что стареют и теряют привлекательность что их время ушло и пришло время другого молодого поколения…мужчины как то легче к этому относятся
Как у нас девушки любят завидовать. Лопез прекрасна ,красива и сексуальна.
а как по мне так все ее срывы связаны из за несложенной неудачной личной жизни при всех ее стараниях и вложениях быть сексуальной желанной и молодой она никому не нужна никто из мужчин не сходит с ума по ней относятся равнодушно,какой—то мальчишка каспер изменял с молодыми не хотел ее провожать на мероприятия, по сути было п…фиг на нее, Марк отказал несмотря на то что она прилюдно вешалась ему на шею, и это ее задевает она уже не знает как из кожи лезть вон, использует все козыри и голые платья и сексуальные боди и косметика и каблуки и все равно она никому не нужна,это наверное ужасно , в молодости девушки одеваются более спортивно относятся равнодушно к сексуальному образу наверное потому что подсознательно знают что молоды желанны со стороны мужчин и что все еще у них впереди,а с годами как будто с цепи срываются наверное это потому что не хотят осознавать что стареют и теряют привлекательность что их время ушло и пришло время другого молодого поколения…мужчины как то легче к этому относятся
а как по мне так все ее срывы связаны из за несложенной неудачной личной жизни при всех ее стараниях и вложениях быть сексуальной желанной и молодой она никому не нужна никто из мужчин не сходит с ума по ней относятся равнодушно,какой—то мальчишка каспер изменял с молодыми не хотел ее провожать на мероприятия, по сути было п…фиг на нее, Марк отказал несмотря на то что она прилюдно вешалась ему на шею, и это ее задевает она уже не знает как из кожи лезть вон, использует все козыри и голые платья и сексуальные боди и косметика и каблуки и все равно она никому не нужна,это наверное ужасно , в молодости девушки одеваются более спортивно относятся равнодушно к сексуальному образу наверное потому что подсознательно знают что молоды желанны со стороны мужчин и что все еще у них впереди,а с годами как будто с цепи срываются наверное это потому что не хотят осознавать что стареют и теряют привлекательность что их время ушло и пришло время другого молодого поколения…мужчины как то легче к этому относятся
Вы серьезно?) Сами-то верите в то, что написали? Смешно, ей богу...
Когда тетка орет на своих служащих из-за того, что ей не нравится их работа, это не нервный срыв. Это обычная невоспитанность *****.абалки "с раена". А с Лопес что взять? Она родилась и выросла в латиноамериканском гетто. Там это норма.