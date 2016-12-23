Новогоднее путешествие на Гавайи надолго запомнится Иванке Трамп и ее родным. Дело в том, что попутчиком девушки, ее супруга Джареда Кушнера и их детей оказался давний недоброжелатель отца Иванки, избранного президента США Дональда Трампа, который принялся оскорблять бизнесвумен, прокричав, что ей не место в самолете для «простых людей» и ее высокопоставленный родственник «угробит страну».
Мужчину по имени Дэн Голдштейн, который и напал на Иванку, а также его партнера Мэтью Ласнера и их маленького сына тут же выпроводили из воздушного судна. Сама Иванка, как сообщили очевидцы в интервью американскому порталу TMZ, изо всех сил старалась сохранять спокойствие, чтобы не тревожить детей. Известно, что вся семья Трамп и Кушнера благополучно добралась до отеля на Гавайских островах с помощью агентов секретной службы охраны президента и его родных.
Быть хамом - это проявить гражданскую позицию... Приехали... Не нравится что-то - пусть бы шел к Трампу и жаловался, а не на других кидался. Трусливая душонка.
Ну и чем тут гордиться? И о какой толерантности идёт речь если сами меньшинства открыто проявляют агрессию в общественном месте на глазах детей? Как минимум она не является новым президентом, она его дочь.
Ну и чем тут гордиться? И о какой толерантности идёт речь если сами меньшинства открыто проявляют агрессию в общественном месте на глазах детей? Как минимум она не является новым президентом, она его дочь.
А что, меньшинства не люди и не должны иметь гражданскую позицию? Только белым натуралам-мужчинам можно на митинги ходить? Не обращали б такое внимание на этих меньшинств, они бы и меньше про дискриминацию орали
Она собиралась лететь на простом самолете, даже не в бизнес-классе, когда на нее набросился этот хам. Ничего себе.
Она собиралась лететь на простом самолете, даже не в бизнес-классе, когда на нее набросился этот хам. Ничего себе.
Он ИМЕЛ ПРАВО высказать этой перештопанной Иванке все, что думает про нее и ее отца. Аро свободу слова не слышали? А то у этой принцесски будет иллюзия, что все ее сегодня семейку любят и поддерживают!
Он ИМЕЛ ПРАВО высказать этой перештопанной Иванке все, что думает про нее и ее отца. Аро свободу слова не слышали? А то у этой принцесски будет иллюзия, что все ее сегодня семейку любят и поддерживают!
после этого случая она будет летать только бортом номер один
Он ИМЕЛ ПРАВО высказать этой перештопанной Иванке все, что думает про нее и ее отца. Аро свободу слова не слышали? А то у этой принцесски будет иллюзия, что все ее сегодня семейку любят и поддерживают!
Он ИМЕЛ ПРАВО высказать этой перештопанной Иванке все, что думает про нее и ее отца. Аро свободу слова не слышали? А то у этой принцесски будет иллюзия, что все ее сегодня семейку любят и поддерживают!
Посмотрела бы я на вас если бы какой нибудь мужик начал орать на весь абтобум что ваш отец *****. Да вы бы там все в пух и прах разнесли. Только умничать горазды.
Он ИМЕЛ ПРАВО высказать этой перештопанной Иванке все, что думает про нее и ее отца. Аро свободу слова не слышали? А то у этой принцесски будет иллюзия, что все ее сегодня семейку любят и поддерживают!
Так люди свою позицию высказывали когда в пещерах жили. Эволюция??? Не, не слышали.