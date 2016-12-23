Утром 22 декабря Иванка Трамп и вся ее семья пережила неприятный инцидент во время посадки на самолет, следующий из Нью-Йорка в Сан-Франциско. Житель «Большого яблока» и попутчик Иванки, взойдя на борт воздушного судна и увидев девушку, неожиданно принялся терроризировать ее.

1 2 3 ... 10 Иванку Трамп попытались оскорбить и унизить во время ее путешествия вместе с семьей в Сан-Франциско

Новогоднее путешествие на Гавайи надолго запомнится Иванке Трамп и ее родным. Дело в том, что попутчиком девушки, ее супруга Джареда Кушнера и их детей оказался давний недоброжелатель отца Иванки, избранного президента США Дональда Трампа, который принялся оскорблять бизнесвумен, прокричав, что ей не место в самолете для «простых людей» и ее высокопоставленный родственник «угробит страну».

Мужчину по имени Дэн Голдштейн, который и напал на Иванку, а также его партнера Мэтью Ласнера и их маленького сына тут же выпроводили из воздушного судна. Сама Иванка, как сообщили очевидцы в интервью американскому порталу TMZ, изо всех сил старалась сохранять спокойствие, чтобы не тревожить детей. Известно, что вся семья Трамп и Кушнера благополучно добралась до отеля на Гавайских островах с помощью агентов секретной службы охраны президента и его родных.