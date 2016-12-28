Давний друг Woman.ru, наш человек в мире тонких материй, писатель, эксперт программы «Пусть говорят» на Первом канале, ведун Демид Воронцов рассказывает, как изменится наша жизнь в следующем, 2017 году, и что нужно предпринять, чтобы перемены были положительными и приятными.

1 2 3 ... 20 Специально для Woman.ru Демид Воронцов рассказал о том, что готовит нам наступающий 2017 год

Мы уже не раз обращались к Демиду Воронцову, чтобы пролить свет на звездные тайны, а также узнать простые, но действенные приемы, благодаря которым можно не только облегчить свою жизнь, но и ощутимо помолодеть без пластики и инъекций. Наш друг никогда нам не отказывал, несмотря на то, что свободного времени у него практически нет: то приемы, то съемки программ сразу на нескольких каналах, то выступление на ток-шоу «Пусть говорят», где Демид является официальным экспертом. Карьера ведуна развивается стремительно — настолько, что в конце января, буквально через месяц, он будет представлен к государственной награде «За преданность профессии» в категории медицины и парапсихологии. Согласитесь, это успех!

В канун праздников мы добились личной встречи с Воронцовым, чтобы разузнать, что год грядущий нам готовит, чего опасаться, к чему готовиться и как, в конце концов, задобрить Красного петуха, являющегося символом 2017-го. Демид в свойственной манере разложил все по полочкам и нарисовал картину следующего года, не забыв упомянуть несколько наших постоянных героев, за перипетиями личной жизни которых мы наблюдаем чуть ли не ежедневно.

Итак, пройдемся по основным пунктам. Слово Демиду:

Основные моменты, финансы и карьера

Демид Воронцов

«2017-й — год счастливой семерки. Он будет хорошим как для России, так и для мира в целом. Конечно же, многие негативные аспекты останутся, потому что одного года мало, чтобы исправить все сложности уходящего високосного 2016-го. Однако Россия продолжит медленно, но верно выходить из финансового кризиса, особых скачков курса валют я не предвижу. В целом все будет проще и приятнее. Если в дате вашего рождения есть семерки, считайте, что вам особенно повезет.

Рекомендую рассмотреть это время для серьезных приобретений — например, жилья. Можно не бояться вкладывать деньги в какие-то проекты, совершать крупные покупки. Сделки будут проходить легко и выгодно.

Наступающий год благоволит любым начинаниям — как в личной жизни, если вы намерены начать новые отношения, так и в карьере, если вы нацелились на повышение по службе или новые проекты. Для бизнесменов 2017-й станет счастливым, потому что семерка связана и с финансовой удачей.

Тем, кто мечтает о карьерном росте, я могу посоветовать провести следующий ритуал. Возьмите три купюры: рубли, доллары и евро — ту валюту, которую вы хотели бы заработать. На одной напишите зеленой ручкой или тонким маркером УСПЕХ, на второй — SPETORAGOR, а на третьей латинскими буквами — свое имя и слово AMEN. Связать купюры в такой же последовательности зеленой ниткой, и пусть они будут в кармане или рядом с вами ровно в полночь Нового года, а после уберите их в кошелек, а в конце 2017-го потратьте и сделайте обряд заново.

Про любовь

Как я уже рассказывал Woman.ru, уходящий 2016-й является годом Черной вдовы, отсюда такое количество разводов как среди известных, так и обычных людей. К счастью, он заканчивается, однако 2017-й вряд ли станет годом свадеб. Подождите 2018-го — вот тогда-то баланс точно будет восстановлен, потому что восьмерка представляет собой соединение двух частей.

И все же в 2017-м, как я сказал, можно смело строить новые отношения и планировать свадьбы. Если же вы пока не нашли своего человека, я готов подсказать, как ускорить вашу встречу. Начнем с самого простого: в вашей постели всегда должна быть вторая подушка. Если вдруг их больше, то избавляйтесь от лишних: нужно только две, а вот третья и уж тем более четвертая могут привлечь в ваши отношения, уже имеющиеся или новые, нежелательных соперниц, с которыми придется бороться за место рядом с мужчиной мечты. Вам это надо?

Оставляем только две подушки — для вас и вашего будущего мужчины. Они должны быть одинаковые, чтобы вы были во всем едины. Таким образом вы транслируете вселенной, что место рядом с вами свободно.

Также не рекомендуется носить на безымянных пальцах кольца, если вы не состоите в браке. Опять же дайте понять вселенной, что вы ждете заветного кольца от любимого.

Еще я рекомендую сделать простой, но эффективный обряд. Распечатайте (обязательно на фотобумаге!) свою фотографию. На обратной стороне красным маркером или ручкой напишите следующие слова: SATOR AREPO TENET OPERA POTAS.

Купите две красные розы и не берите за них сдачу. Одну розу назовите своим именем, вторую мысленно нареките своей судьбой. Свяжите два цветка красной нитью на три узла, приложите свое фото, заверните в красный шелк и уберите под кровать. Проверено — помогает.

Как встречать год Огненного петуха

Самое главное — не рекомендуется встречать этот год в количестве 17 человек. Если такая ситуация возникает, быстренько приглашаем кого-то еще (смеется).

Совершенно точно не стоит одеваться в черное, как бы я ни любил этот цвет. Кстати, непосредственно наступление каждого нового года я стараюсь встречать в белом — потом, если что, можно переодеться.

Полночь — это время, когда мы прощаемся с прошлым и переходим в будущее. Это очень важный момент, когда мы можем влиять на свою судьбу, своеобразная точка отсчета. Чтобы войти в новый год подготовленным, важен цвет вашей одежды. Так вот белый обещает легкий год, синий сулит здоровье, коричневый — спокойствие, зеленый, а также золотой и серебристый гарантируют финансовое благополучие. Красный — цвет страстей, обычно этот цвет советуют избегать, но вот главную ночь 2017-го года можно встречать в красном, таким образом отдавая дань уважения Огненному петуху.

С цветами разобрались, теперь переходим к другим важным моментам. Советую обязательно наполнить карманы деньгами — и валютой, и рублями. Хорошо притягивают денежные потоки одна- и двухдолларовые купюры, а также купюры по 5 и 50 евро. Не забываем и про рубли — все-таки живем в России, рублевом государстве.

И не забывайте надеть на себя максимальное количество украшений — хотя бы в момент боя курантов. Потом можете оставить, что захотите, но вот украсить себя практически как елку можно и даже нужно!

Часто спрашивают, можно ли готовить петуха и курицу, как и блюда из яиц. Так вот отвечаю: петуха не нужно — все-таки символ года, а вот курицу — легко! Как и индейку, утку, прочую птицу. Если, как и я, любите закуску из яиц с икрой, можете спокойно ей наслаждаться. Яйца не являются продуктом убийства, так что никаких ограничений.

Если я не рекомендую собираться компанией из 17 человек, то к количеству новогодних блюд это отношения не имеет. Как раз-таки наоборот: пусть блюд на столе будет либо 7, либо 17. Это привлечет изобилие в ваш дом. И не забудьте про хлеб и соль, они вообще всегда должны быть на праздничном столе. Хлеб символизирует достаток, соль отгоняет злых духов».

Что готовит год для Джоли и Бузовой

На прощание, собрав всю интересующую нас информацию, мы не удержались и попросили Демида заглянуть в будущее нескольких героев этого года, которых в прессе, как и у нас на Woman.ru, обсуждали с особенным энтузиазмом. Речь, конечно же, об Анджелине Джоли и Брэде Питте, а также об Ольге Бузовой. Наш герой не отказал и тут, и вот что предрекает упомянутым персонажам.

«У Брэда Питта появится возможность восстановить свои позиции в карьере, надо сказать, серьезно подорванные Анджелиной. Она, конечно, от души его «повампирила» и высосала у него немало сил. Осознанно или нет, говорить не стану, но возможности у Анджелины мощные, это факт. Для Брэда следующий год станет очень удачным, таких профессиональных взлетов, которые ему предстоят, у него не было давно. Что же касается Энджи, ей удастся восстановить свое здоровье, в том числе и психическое, с которым есть определенные проблемы, а также набраться сил и достичь определенной гармонии. Однако особых взлетов в ее карьере я не вижу, увы, да и в ООН, куда она так стремится, ее не ждут.

Теперь посмотрим, что ждет Ольгу Бузову… Что ж, ей я бы посоветовал не пытаться объять необъятное, не стремиться быть везде и делать все, что хочется или предложат. Лучше сконцентрироваться на себе, своих истинных желаниях, набраться сил и обязательно правильно расставить приоритеты, ориентируясь на душевную гармонию. Нужно набраться сил и бить точно в цель, а не распыляться на все вокруг. И тогда все будет хорошо. Чего я, собственно, и всем желаю.

К читательницам Woman.ru хочется обратиться особо. Дорогие мои, я желаю вам найти себя, осознать свой путь, следовать по нему не сворачивая. Для тех, кто долго ждал любви, еще раз повторяю: самое время, дерзайте! Если вы поглощены карьерой, также не вижу никаких препятствий для развития. Главное, верьте в свой успех, и он непременно пребудет с вами. Искренне ваш, Демид Воронцов».