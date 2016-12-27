40-летняя Дана Борисова устала терпеть негативные комментарии интернет-пользователей, без конца появляющиеся в ее Instagram. Она откровенно рассказала о своих чувствах в новом интервью, а также приняла решительные меры против экс-участника «Дома-2» Дениса Козловича, оклеветавшего телеведущую.

Дана Борисова всерьез испугалась того, что из-за ложных, по ее словам, слухов по поводу ее проблем с алкоголем и запрещенными препаратами у нее могут забрать дочь Полину. Телеведущая попыталась в очередной раз прояснить ситуацию в интервью газете «Комсомольская правда» и намекнула, что если органы опеки все-таки отнимут у нее ребенка, она может свести счеты с жизнью.

«Мои поклонники почему-то верят бывшему участнику проекта «Дом-2» Денису Козловичу, который на всю страну заявил, что якобы жил целую неделю у меня дома. Он наврал, что я оставляла дочь без присмотра и постоянно пила. Чтобы восстановить свою репутацию, я подала на Козловича заявление в Следственный комитет за клевету. У меня не было отношений с этим мужчиной. Я вообще его не знаю. Я просто опасаюсь, что органы опеки начитаются в Интернете про меня всякой ерунды и отнимут у меня Полину. А без дочери я жить не буду. Мне такая жизнь не нужна, когда грязью поливают со всех сторон», — отметила Борисова.