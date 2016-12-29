Западные СМИ сообщают, что конфликт между двумя знаменитыми семьями — Картеров и Кардашьян-Уэст — и не думает прекращаться. Бейонсе и Джей Зи не забыли, как Канье публично оскорбил их прямо со сцены на недавнем концерте, и придумали достойный ответ.

1 2 3 ... 12 Канье Уэст и Ким Кардашьян обижены на Джея Зи и Бейонсе

Отношения между двумя известными рэперами, Канье Уэстом и Джеем Зи, испортились еще несколько лет назад, однако в последнее время не ладят не только они, но и их супруги — Ким Кардашьян и Бейонсе соответственно. Звезда реалити-шоу давно мечтала подружиться с певицей, но та отчаянно сопротивляется любым попыткам Ким сблизиться с ней.

«На днях Ким позвонила Бейонсе, чтобы пригласить ее с мужем на рождественскую вечеринку семьи Кардашьян-Дженнер, однако артистка отреагировала очень холодно, заявив, что Ким стоит забыть об ее существовании и вообще они с Канье стоят друг друга — якобы они оба совершенно никчемны и бесталанны», — рассказал инсайдер в интервью американскому порталу Radar Online.