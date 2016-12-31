Британский певец Джордж Майкл, недавно ушедший из жизни после сердечного приступа в возрасте 53 лет, намеревался усыновить ребенка или воспользоваться услугами суррогатной матери в следующем, 2017 году. Об этом сообщил его близкий друг в новом интервью.

1 2 3 ... 11 У Джорджа Майкла не осталось прямых наследников

Джордж Майкл, который не скрывал свою нетрадиционную ориентацию, и его партнер Фади Фаваз планировали стать родителями уже через несколько месяцев — незадолго до смерти Джорджа они вместе посетили несколько детских домов в Великобритании, а также центры планирования семьи, где им уже начали подбирать подходящую суррогатную мать.

«Джордж и Фади давно мечтали о сыне или дочери — в последнее время они только и говорили, что о малыше и родительских хлопотах. Но теперь, после ухода Джорджа из жизни, Фади безутешен и даже слышать не хочет о ребенке», — сообщил близкий друг певца, который предпочел остаться анонимным, в интервью британской газете The Sun.