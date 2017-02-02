28-летняя Нина Добрев и продюсеры теледрамы «Дневники вампира» недавно подтвердили, что актриса вновь сыграет роль Елены Гилберт в паре финальных эпизодов. В США полным ходом идут съемки, но стало известно, что Нина уже успела поссориться со своим экс-бойфрендом и коллегой по сериалу Йеном Сомерхолдером.

В западных СМИ муссируются сплетни, что Нина Добрев, вернувшаяся на съемочную площадку «Дневников вампира», и ее коллега, а также по совместительству экс-возлюбленный Йен Сомерхолдер постоянно ссорятся и едва могут находиться рядом во время работы, чем тормозят весь процесс и раздражают других членов команды.

«Несмотря на то, что после расставания с Йеном у Нины было несколько бойфрендов и сейчас она тоже не одинока, девушка не может справиться с ревностью, ведь супруга Йена, Никки Рид, часто навещает его на съемках, и пара целуется и обнимается на глазах у всех», — рассказал инсайдер в интервью американскому порталу Celebdirtylaundry.