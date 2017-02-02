В западных СМИ муссируются сплетни, что Нина Добрев, вернувшаяся на съемочную площадку «Дневников вампира», и ее коллега, а также по совместительству экс-возлюбленный Йен Сомерхолдер постоянно ссорятся и едва могут находиться рядом во время работы, чем тормозят весь процесс и раздражают других членов команды.
«Несмотря на то, что после расставания с Йеном у Нины было несколько бойфрендов и сейчас она тоже не одинока, девушка не может справиться с ревностью, ведь супруга Йена, Никки Рид, часто навещает его на съемках, и пара целуется и обнимается на глазах у всех», — рассказал инсайдер в интервью американскому порталу Celebdirtylaundry.
Люди расстались, значит уже не могли быть рядом и не хотели. Теперь им это приходится делать, да еще и пару играть. При чем тут жена..
Йен красавчик!
Люди расстались, значит уже не могли быть рядом и не хотели. Теперь им это приходится делать, да еще и пару играть. При чем тут жена..
А Йен с женой специально при ней целуются, значит жена до сих пор побаивется потерять мужа и ревнует к Нине, а Йен хочет показать, что счастлив без Нины, значит у него до сих пор чувства к ней остались. Думаю так.
И вообще, зачем жене Йена постоянно приходить на съемки?
Почему Нина так реагирует? Возможно еще любит, несмотря на то, что расстались очень давно.У Йена все хорошо, счастливо женат, Нина одна. если бы у нее были серьезные отношения, конечно она была бы спокойна. А ту понимаете ситуация: у Йена личка налажена, у Нины нет, вот и злится.
Вот уж глупость, Не любит Нина Йена и никогда не любила. Эти пиар- провокациина руку создателям сериала, что до ухода Нины, что сейчас.
Что то с ней не так если мужики все тикают. На личико приятна, но видать цаца еще та.
А Йен с женой специально при ней целуются, значит жена до сих пор побаивется потерять мужа и ревнует к Нине, а Йен хочет показать, что счастлив без Нины, значит у него до сих пор чувства к ней остались. Думаю так.
Йен, конечно, редкий красавчик! Такая изысканная красота у него. Ни жена его, ни Нина по внешности до него не дотягивают.