43-летняя Юлия Высоцкая дала новое интервью одному из российских СМИ, в котором ответила на критику недоброжелателей, на все лады обсуждающих ее роль в фильме супруга Андрея Кончаловского «Рай».

1 2 3 ... 13 Юлия Высоцкая возмущена высказываниями интернет-пользователей по поводу ее актерских данных

На днях Юлия Высоцкая получила престижную награду «Золотой орел» за главную роль в фильме своего супруга Андрея Кончаловского «Рай». Однако не все интернет-пользователи согласны с выбором жюри — некоторые из них считают, что Юлия хороша только в качестве ведущей кулинарной телепередачи.

«Я не считаю работу на кухне перед камерой или же без нее чем-то постыдным. Более того, работа ведущей кулинарной программы — это просто ипостась артистки. Дело не в том, как я режу лук, а в том, что я могу заразить вас любым кулинарным действом и вам тоже захочется это сделать. Заразительность — одно из необходимых умений, которым должен владеть профессиональный актер», — цитирует Высоцкую журнал «Телепрограмма».