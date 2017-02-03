На днях Юлия Высоцкая получила престижную награду «Золотой орел» за главную роль в фильме своего супруга Андрея Кончаловского «Рай». Однако не все интернет-пользователи согласны с выбором жюри — некоторые из них считают, что Юлия хороша только в качестве ведущей кулинарной телепередачи.
«Я не считаю работу на кухне перед камерой или же без нее чем-то постыдным. Более того, работа ведущей кулинарной программы — это просто ипостась артистки. Дело не в том, как я режу лук, а в том, что я могу заразить вас любым кулинарным действом и вам тоже захочется это сделать. Заразительность — одно из необходимых умений, которым должен владеть профессиональный актер», — цитирует Высоцкую журнал «Телепрограмма».
Умница. Прекрасная женщина и человек.
От её метаний по кухне я заражаюсь только внутренним беспокойством.
Согласна полностью! Суета на кухне - это плохая организация процесса.quote="Гость" message_id="3563100"]От её метаний по кухне я заражаюсь только внутренним беспокойством.
Что на Вуман за мания писать " такая то поставила на место @?? Это же смешно!! Она как поставила так и они ее потом поставили ,и не только ее . Проплаченные статейки
Кем бы она была бы, если бы под старикана не подлегла? Геронтофилка не брезгливая.
Что на Вуман за мания писать " такая то поставила на место @?? Это же смешно!! Она как поставила так и они ее потом поставили ,и не только ее . Проплаченные статейки
Во-во, сами себя провозгласят актерами и ведущими, потом ещё всех на место ставят, умора. Ещё мне нравится, как они друг другу премии да награды вручают))) когда уже они сами себя изживут? А фильм меня не зацепил, Юля там такая же, как и в Глянце, подозреваю, что и на сцене так же играет, халдоватых девиц, может сама такая? Не понимаю откуда такая манера игры. Так и слышу голос Кончаловского на съёмочной площадке: Юля, просто будь собой))) Хотя в Глянце хороша была, 100%-ное попадание в образ.
Во-во, сами себя провозгласят актерами и ведущими, потом ещё всех на место ставят, умора. Ещё мне нравится, как они друг другу премии да награды вручают))) когда уже они сами себя изживут? А фильм меня не зацепил, Юля там такая же, как и в Глянце, подозреваю, что и на сцене так же играет, халдоватых девиц, может сама такая? Не понимаю откуда такая манера игры. Так и слышу голос Кончаловского на съёмочной площадке: Юля, просто будь собой))) Хотя в Глянце хороша была, 100%-ное попадание в образ.