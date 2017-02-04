69-летний актер и экс-политик Арнольд Шварценеггер высказался крайне резко по поводу недавней ремарки 70-летнего президента США Дональда Трампа в его сторону. Звезда Голливуда и глава страны обменялись колкими замечаниями в соцсетях, и поклонники разделились на два лагеря.

На недавнем важном государственном мероприятии Дональд Трамп внезапно затронул тему своего опыта в качестве телезвезды: он был ведущим шоу «Ученик», а после ухода будущего президента его на экранах заменил актер Арнольд Шварценеггер. Рейтинги проекта упали. Дональд счел, что все дело именно в «Железном Арни», и не упустил случая, чтобы раскритиковать не только его актерские данные, но и действия на посту губернатора Калифорнии (с 2003 по 2011 годы).

В ответ Арнольд записал короткое видео, выложенное им в Twitter, в котором смело заявил: «Эй, мистер президент, у меня есть идея. Почему бы нам не поменяться ролями, если вы считаете, что со всем справлялись гораздо лучше меня?» Одни фолловеры Шварценеггера поддержали его, а другие встали на сторону Дональда Трампа. А вы как считаете, кто прав в этом конфликте?