На днях 18-летняя Этта Нг, дочь голливудского актера Джеки Чана и бывшей модели Элейн Нг, совершила попытку суицида и сейчас находится в одной из гонконгских психиатрических клиник. Об этом сообщило местное издание Oriental Daily.

1 2 3 ... 10 Неизвестно, что Джеки Чан думает по поводу своей внебрачной дочери Этты Нг и ее попытки суицида

3 апреля 18-летняя китаянка Этта Нг, дочь популярного голливудского актера Джеки Чана и королевы красоты Элейн Нг (победительницы конкурса «Мисс Азия» 1990 года), попала в одну из гонконгских психиатрических клиник. Девушка порезала себе вены, попытавшись свести счеты с жизнью. Как сообщает местное издание Oriental Daily, накануне Этта и ее друзья отправились отдыхать в Таиланд. Но в этот уикенд, 2 апреля, мисс Нг неожиданно прервала каникулы, в состоянии депрессии вернулась домой и предприняла попытку суицида.

Роман Джеки Чана и модели Элейн Нг, начавшаяся на съемках фильма «Великолепный», был совсем недолгим. Актер счел эту интрижку большой ошибкой и отказался признавать родившуюся в 1999 году Этту. В то время Джеки был женат на тайваньской актрисе Линь Фэнцзяо, которая родила ему сына Джейси Чана (сейчас ему уже 35 лет). Джейси пытался пойти по стопам отца, хотел стать актером или певцом, но его карьера не заладилась. В 2014 году он был приговорен к шести месяцам тюрьмы за хранение и распространение запрещенных препаратов.

Кстати, китайские СМИ и интернет-пользователи не так давно обвиняли Элейн Нг в плохом обращении с дочерью. Женщина, после победы на конкурсе красоты снимавшаяся только во второсортных телесериалах, давно страдает от алкогольной зависимости.