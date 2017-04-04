3 апреля 18-летняя китаянка Этта Нг, дочь популярного голливудского актера Джеки Чана и королевы красоты Элейн Нг (победительницы конкурса «Мисс Азия» 1990 года), попала в одну из гонконгских психиатрических клиник. Девушка порезала себе вены, попытавшись свести счеты с жизнью. Как сообщает местное издание Oriental Daily, накануне Этта и ее друзья отправились отдыхать в Таиланд. Но в этот уикенд, 2 апреля, мисс Нг неожиданно прервала каникулы, в состоянии депрессии вернулась домой и предприняла попытку суицида.
Роман Джеки Чана и модели Элейн Нг, начавшаяся на съемках фильма «Великолепный», был совсем недолгим. Актер счел эту интрижку большой ошибкой и отказался признавать родившуюся в 1999 году Этту. В то время Джеки был женат на тайваньской актрисе Линь Фэнцзяо, которая родила ему сына Джейси Чана (сейчас ему уже 35 лет). Джейси пытался пойти по стопам отца, хотел стать актером или певцом, но его карьера не заладилась. В 2014 году он был приговорен к шести месяцам тюрьмы за хранение и распространение запрещенных препаратов.
Кстати, китайские СМИ и интернет-пользователи не так давно обвиняли Элейн Нг в плохом обращении с дочерью. Женщина, после победы на конкурсе красоты снимавшаяся только во второсортных телесериалах, давно страдает от алкогольной зависимости.
не задалось у него как-то с детьми.
Жаль, природа славно отдохнула на его детях. Сам он обаятельный и талантливый человек, хотя не являюсь поклонницей его таланта. Надеюсь что все уладится
Джеки такой добрый,такой....отзывчивый. Все окружение всегда так восторженно о нем говорило. И команда его боготворит. Но дети как-то...подкачали что ли. Помню эту историю с сыном,когда он давал интервью и со скорбью произносил,что ему стыдно за сына и помогать он ему не намерен. А потом посмотрел на то,как его друг (не помню кто именно) ведет себя со своими детьми,как помогает им и в горе,и в радости. И решил все же попытаться наладить конткакт с сыном
Так если он не признал ее может она вовсе и не его дочь.
Прекрасный актёр, просто ходячая легенда. В детстве пересмотрела все фильмы с ним. Но вот правда популярность и слава не залог личного счастья((( надеюсь все у него в семье наладится.
Ну вот вам и могучий Джеки Чан, никакой как отец
Отличный актер, а с детьми проблема. Зачем все эти миллионы если у детей такие проблемы :(
Даже если роман был ошибкой, дочку надо было признать
Отличный актер, а с детьми проблема. Зачем все эти миллионы если у детей такие проблемы :( Даже если роман был ошибкой, дочку надо было признать
В Китае тогда нельзя было заводить двоих детекй, если бы признал, ему бы прилетело. Но все-равно западло. В Китае девочек не ценят.
Почему у него так мало детей?Я была уверена,что у него минимум 5 отпрысков.