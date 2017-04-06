Фолловеры 31-летней Ольги Бузовой и ее соперницы, 23-летней Анастасии Костенко, подметили, что певица и телеведущая становится все больше похожей на модель. Ольга выбирает почти такие же наряды, как у Анастасии, и делает прически и макияж в стиле красавицы.

Интернет-пользователи не устают сравнивать Ольгу Бузову и новую возлюбленную ее бывшего мужа, Анастасию Костенко. Буквально каждый день поклонники находят все новые и новые совпадения в образах девушек. Например, певица и телеведущая стала появляться на публике с новой прической — гладкой укладкой и длинным прямым хвостом: Анастасия часто выглядит именно так.

Кроме того, фанаты заметили, что некоторые наряды Ольги и Анастасии напоминают друг друга. На недавней вечеринке в честь своего дня рождения Костенко появилась в золотистом кружевном платье с бахромой. Всего через несколько дней на одном из выступлений в похожем платье предстала и Бузова. На певице было красное платье похожего кроя и декора. А вы как считаете, действительно ли Ольга Бузова — осознанно или нет — подражает Анастасии Костенко?