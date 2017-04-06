Интернет-пользователи не устают сравнивать Ольгу Бузову и новую возлюбленную ее бывшего мужа, Анастасию Костенко. Буквально каждый день поклонники находят все новые и новые совпадения в образах девушек. Например, певица и телеведущая стала появляться на публике с новой прической — гладкой укладкой и длинным прямым хвостом: Анастасия часто выглядит именно так.
Кроме того, фанаты заметили, что некоторые наряды Ольги и Анастасии напоминают друг друга. На недавней вечеринке в честь своего дня рождения Костенко появилась в золотистом кружевном платье с бахромой. Всего через несколько дней на одном из выступлений в похожем платье предстала и Бузова. На певице было красное платье похожего кроя и декора. А вы как считаете, действительно ли Ольга Бузова — осознанно или нет — подражает Анастасии Костенко?
Глупости. Что все кто любят хвост это "болезненное подражание " Костенко?! Пф...
Фанатам виднее. А вообще похоже на то. Ольга себя теряет.
Тогда и я подражаю Костенко!
Бузовой ни одежда, ни прическа не помогут стать похожей на Костенко. Лицо надо все перекроить, может издалека и будет походить. Но Тарасова уже ей не вернуть.
Хоспаде. Просто обе делают то что модно. Они все там друг на друга похожи!
А кто такая костенко и почему я крашусь как она??)) я день через день делаю хвост, в пятницу одену юбочку с бахромой!!! сейчас это модно и все естественно модничают)
Может быть она её пародирует?
Как бы ни старалась, а Настя все равно в миллион раз красивее.
Мб потому что сейчас сплошь и рядом все одинаковые ходят)))))))))))
Сейчас весь шоубиз по одному образу скроен. Боня,Погребняк,Котова,Лобода...........найди десять отличий☺ В данном случае Бузова,Кардашьян,Костенко,Самойлова