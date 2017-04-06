Приближается премьера документального фильма «Сломленные: Невероятная история Брэда и Анджелины» известного биографа знаменитостей Яна Гальперина. На днях в Сети появилось интервью автора, который рассказал, что Питт очень ревновал жену… к ее брату Джеймсу.

1 2 3 ... 14 Брэд Питт всегда недолюбливал старшего брата Анджелины Джоли Джеймса Хейвена

По информации американского портала Radar Online, через пару недель в США состоится премьера документального фильма «Сломленные: Невероятная история Брэда и Анджелины», посвященного роману и браку самой знаменитой голливудской пары. Один из создателей ленты, биограф Ян Гальперин, раскрыл некоторые детали сюжета фильма в интервью изданию.

«Брэд и Анджелина стали ссориться задолго до официального объявления о разводе, и причиной были слишком близкие отношения актрисы с ее старшим братом Джеймсом Хейвеном. Дело в том, что Энджи настояла на переезде родственника в особняк, где жила с мужем и детьми, и Джеймс помогал ей воспитывать малышей — своих племянников. Но Брэд постоянно ругался с Джеймсом и не раз пытался выгнать его из дома, что, конечно, приводило Анджелину в ярость», — заявил Гальперин.

Впрочем, со временем и между Джоли и Хейвеном пробежала черная кошка. Всему виной агрессия актрисы, которая не могла справиться со стрессом после развода с Питтом и срывалась на брате. Сейчас Анджелина и Джеймс все-таки живут отдельно, хотя мужчина уже простил сестру и часто навещает ее и племянников.