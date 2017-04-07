Американец Билли Миллиган стал первым в истории человеком, которому удалось избежать тюремного заключения за страшные преступления. Он совершал ограбления и насиловал девушек, сам того не ведая. Дело в том, что Билли с юных лет страдал редким психическим заболеванием — диссоциативным расстройством идентичности, из-за которого в его теле сосуществовали 24 разные личности. То, что происходит в его голове, Миллиган и сам не до конца понимал: за 10 лет принудительного лечения в психиатрической клинике врачи так и не смогли помочь ему стать окончательно «полноценным». Из-за чего размножились личности Билли Миллигана и как сложилась его дальнейшая судьба, читайте в нашем материале.

1 2 3 ... 15 Американец Билли Миллиган совершал страшные преступления, сам того не ведая. В 23 года у него было диагностировано диссоциативное расстройство идентичности

Билли Миллиган — один из самых загадочных персонажей XX века, вошедший в историю как криминалистики, так и психиатрии как человек, в теле которого сосуществовали сразу 24 личности разного возраста, национальности и даже пола. Впервые о нем заговорили в конце 1970-х годов, когда начались громкие расследования совершенных им преступлений. Тогда его адвокатам удалось доказать, что клиент невменяем и нуждается не в тюремном заключении, а в лечении. Затем о Билли вспомнили спустя несколько лет — в 1982 писатель Дэниел Киз выпустил роман «Множественные умы Билли Миллигана», в котором подробно описал состояние героя и все его идентичности. Очередная волна интереса к персоне Миллигана началась в прошлом месяце, когда на большие экраны вышел фильм М. Найта Шьямалана «Сплит». На создание картины режиссера вдохновило дело Билли Миллигана. Что же скрывалось за множественными личностями с виду простого американца?

Тяжелое детство

Все проблемы идут из детства. Первые годы жизни Миллигана были непростыми. Он родился в семье певицы Дороти Мур и комика-неудачника с суицидальными наклонностями Джонни Моррисона. Когда мальчику было всего четыре года, его отец после нескольких неудавшихся попыток все-таки свел счеты с жизнью. Убитая горем мать вместе с тремя маленькими детьми вернулась в родной город, где вскоре познакомилась с военным по имени Челмер Миллиган, известным в округе своим деспотичным нравом. В 1963 году Дороти и Челмер поженились, и с тех самых пор жизнь маленького Билли превратилась в сущий кошмар.

Отчим издевался над ребенком: морально подавлял его, бил и, как позже признался сам Билли, насиловал и изощренно издевался над ним.

Однажды, например, Челмер живьем закопал мальчика в саду, оставив лишь небольшое отверстие для воздуха. Эксперты сходятся во мнении, что именно эти события в жизни юного Миллигана спровоцировали расщепление личности. В моменты опасности Билли отключался, и его телом овладевал 8-летний мальчик по имени Дэвид — он занимал сознание, когда Миллигану причиняли физическую боль. После побоев и эпизодов насилия сам Билли не мог вспомнить, кто и что с ним делал.

По мере того, как ребенок взрослел, в нем формировались новые личности. Из-за этого у Билли постоянно возникали бытовые проблемы, ведь «отключался» и «включался» он всегда неожиданно. Миллиган мог идти в школу, а через, как ему самому казалось, мгновение очутиться где-нибудь посреди леса.

Приблизительно в возрасте 16 лет весь многочисленный «театр» Билли Миллигана был полностью сформирован. Молодой человек понимал, что с ним творится что-то странное, но контролировать свою жизнь уже не мог.

Дойдя до отчаяния, он попытался покончить собой. Однако это у него не получилось: одна из его множественных личностей — чопорный и одаренный англичанин по имени Артур — не дал ему этого сделать.

Неприятности с законом

Из-за психического расстройства Миллиган часто попадал в нелепые ситуации, а несколько его личностей были связаны с криминальным миром. Впервые полиция обратила внимание на Билли в 1975 году — его заключили в тюрьму за изнасилование и вооруженный грабеж. Через пару лет его выпустили условно-досрочно. Но не прошло и нескольких месяцев после освобождения, как он вновь попал в беду. В октябре 1977 года Миллиган снова оказался за решеткой. На этот раз его обвинили в изнасиловании трех девушек на территории студенческого городка в штате Огайо. Одна из жертв случайно заметила фотографию Билли в полицейской картотеке и заявила, что именно он надругался над ней. Позже в полицию обратились еще две пострадавшие. Одна из них сочла Билли странным, но при этом очень милым. «Он вел себя, как тихая 3-летняя девочка», — говорилось в показаниях.

Сам Миллиган не понимал, в чем его обвиняют, ведь в момент преступления его действиями руководила одна из его альтернативных личностей: «У меня не было ни малейшего представления, что происходит. Полицейские ворвались ко мне в квартиру и арестовали меня».

В ходе расследования Билли заставили пройти психологическое обследование, ведь он вел себя неадекватно. Позже офицер полиции Эллиот Боксербаум вспоминал о нем так: «Я не мог понять, в чем дело. Было ощущение, что я каждый раз разговариваю с разными людьми, хотя передо мной сидел один и тот же человек». Поначалу стражи порядка думали, что молодой человек просто издевается над ними и симулирует психическое расстройство. Однако в ходе дальнейших исследований ему ошибочно диагностировали острую форму шизофрении. Защита Билли настаивала на дополнительном обследовании — его провела психолог общественного центра психического здоровья в Колумбусе Дороти Тернер.

В ходе этой экспертизы доктор пришла к выводу, что у Миллигана — диссоциативное расстройство идентичности. При этом состоянии личность человека разделяется, и создается ощущение, что в его теле сожительствуют сразу несколько людей с самыми разными темпераментами.

Благодаря этому диагнозу Билли удалось избежать тюремного заключения. Адвокаты добились признания своего подзащитного невменяемым, и решением суда он был принудительно отправлен в психиатрическую клинику для проведения лечения. Лишь в медицинском учреждении выяснилось, что в его сознании обитали сразу 24 личности, составляющие так называемую «семью».

Личности Билли Миллигана

В первые годы лечения были обнаружены 10 основных личностей Миллигана:

Билли Миллиган — главная личность. На момент начала лечения ему было 23 года, однако вел себя он как подросток. Эта особенность объяснялась тем, что с момента первой попытки суицида в 16 лет другие идентичности приняли решение «усыпить» его. «Очнулся» он лишь спустя семь лет, не понимая, что все это время с ним творилось.

Артур — 22-летний англичанин-интеллектуал. Именно он первым догадался о том, что в теле Билли заключено несколько других личностей. Он был увлечен наукой, изучением медицины, в особенности гематологией.

Рейджен Вадасковинич — 30-летний югослав, который говорил с сильным славянским акцентом. Он разбирался в оружии, занимался восточными единоборствами. Приджерживался коммунистических взглядов. Всегда был готов встать на защиту униженных и оскорбленных. Не воздерживался от алкоголя и запрещенных веществ.

Аллен —18-летний художник и музыкант, который промышлял мошенничеством. Был не по годам умен и отличался красноречием. Именно его личность проявлялась в Миллигане чаще всего.

Томми — 16-летний подросток. Отлично разбирался в бытовой технике и электронике — мог починить все, что угодно. Помимо этого, любил рисовать пейзажи.

Денни — 14-летний нервный подросток. Очень боялся мужчин, ведь именно ему часто приходилось терпеть надругательства отчима Билли. Денни любил рисовать, но никогда не изображал пейзажи, так как его бросало в дрожь при одном только виде земли.

Дэвид — 8-летний мальчик. Проявлялся, когда Билли предстояло испытать физическую боль.

Кристин — 3-летняя малышка, которая любила играть. Проявлялась, когда Билли чувствовал себя в безопасности или намеренно делал вид, что не хочет разбираться в проблемах.

Кристофер — 13-летний брат Кристин. Любил играть на барабанах и губной гармошке.

Адалана — 19-летняя девушка с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Именно она управляла сознанием Миллигана, когда он совершал изнасилования. Артур запретил личностям мужского пола вступать в половую связь с кем-либо, но не учел, что тихоня-Адалана захочет интимной близости.

В ходе дальнейшего лечения врачам удалось обнаружить в Билли еще 13 личностей, проявление которых блокировали Артур и Рейджен, так как из-за них Миллиган часто попадал в беду. Наиболее любопытной идентичностью психологам показалась 24-я — Учитель. Только у него был доступ к воспоминаниям других личностей. Именно с ним общались медики, а также автор нашумевшего романа Дэниел Киз.

Жизнь после лечебницы

В общей сложности Билли Миллиган провел в разных клиниках десять лет. В 1988 году его объявили вменяемым после того, как врачам удалось «синтезировать» его личности. И хотя Билли так и не смог окончательно победить психическое расстройство, он научился контролировать свое сознание. Некоторое время за его состоянием продолжали наблюдать медики и в 1991 году его признали «единой личностью».

О дальнейшей жизни Миллигана известно немного: в 1996 году он жил в Калифорнии и владел там небольшой киностудией. Билли мечтал снять короткометражный фильм, но так этого и не сделал. Через некоторое время он объявил себя банкротом и перестал выходить на связь с друзьями и знакомыми, которые то и дело делились с журналистами подробностями из его жизни. О том, чем Миллиган занимался все последующие годы, можно только догадываться. Известно лишь, что скончался Билли в декабре 2014 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Кстати, поговаривают, что в ближайшем будущем планируется снять байопик о жизни Билли Миллигана. На главную роль претендует Леонардо Ди Каприо.