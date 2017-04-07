Скарлетт Йоханссон — известная противница политики Дональда Трампа. В январе она принимала участие в протестных маршах, прошедших после инаугурации президента США, а также выступила с речью, в которой публично заявила, что не голосовала за Трампа и не ободряет его сексистскую позицию. Более того, на днях актриса сообщила на конференции Women In The World, что полностью разочаровалась в своей давней знакомой Иванке Трамп — Скарлетт считала, что ее приятельница благотворно повлияет на своего отца и заставит его поменять точку зрения по многим животрепещущим вопросам.
«Иванка оказалась не в состоянии открыто противостоять отцу по ряду важных вопросов, которые волнуют женщин. Она попросту труслива. Я считала, что она сможет вдохновить миллионы наших соотечественниц своим примером, но ошибалась», — печально сказала Йоханссон в интервью основательнице портала The Huffington Post Ариане Хаффингтон.
Напомним, недавно Скарлетт Йоханссон спародировала дочь Дональда в юмористическом скетче для программы Saturday Night Live. Скарлетт предстала в образе Иванки Трамп, рекламирующей несуществующие духи под названием «Соучастница».
А у Иванки между тем все хорошо
а я в Скарлет разочаровалась((
Надо же отрабатывать то,что получила от другого кандидата)
как же стала бесить эта Скарлетт.. такое ощущение, человек не знает уже, как привлечь к себе внимание. Смешна
Скарлетт это тот типаж женщины, когда в юности всё очень симпатично, а с возрастом после 25 становится обычной тёткой. Скартлет превратилась в обычную тётеньку, вся прелесть улетучилась, остались только актёрский грим и уколы красоты во все части лица. И она это понимает . Сначала ролик, где она передразнивает очень дёшево Иванку, теперь призывы её на публику. Она просто бесится, что сейчас все журналы и тв приглашают Иванку, и восхищены её аристократичной внешность и вкусом к одежде, к тому же ещё и наследница миллиардов и дочь президента. Плюс рост. Коротышке Скарлетт только и остаётся, что тявкать и страшно завидовать.
Йоханссон оказалась мерзкой,да же не ожидала
Да пользоваться своей публичностью и навязывать свои политические предпочтения, это мягко говоря не этично. Мне нравится эта актриса, но безразлично что она думает о презеденте. Тем более оскорблять и махать руками, если так волнует политика иди и занимайся ей, оставь кинематограф.
Да пользоваться своей публичностью и навязывать свои политические предпочтения, это мягко говоря не этично. Мне нравится эта актриса, но безразлично что она думает о презеденте. Тем более оскорблять и махать руками, если так волнует политика иди и занимайся ей, оставь кинематограф.
а я в Скарлет разочаровалась((
Скарлетт развелась, заняться нечем, нашла себе жертву