32-летняя Скарлетт Йоханссон в пух и прах раскритиковала свою давнюю знакомую, дочь президента США, 35-летнюю Иванку Трамп. Актриса заявила, что бизнесвумен и советница главы страны ведет себя трусливо и разочаровывает всех, кто в нее изначально верил.

1 2 Скарлетт Йоханссон на конференции Women In The World

Скарлетт Йоханссон — известная противница политики Дональда Трампа. В январе она принимала участие в протестных маршах, прошедших после инаугурации президента США, а также выступила с речью, в которой публично заявила, что не голосовала за Трампа и не ободряет его сексистскую позицию. Более того, на днях актриса сообщила на конференции Women In The World, что полностью разочаровалась в своей давней знакомой Иванке Трамп — Скарлетт считала, что ее приятельница благотворно повлияет на своего отца и заставит его поменять точку зрения по многим животрепещущим вопросам.

«Иванка оказалась не в состоянии открыто противостоять отцу по ряду важных вопросов, которые волнуют женщин. Она попросту труслива. Я считала, что она сможет вдохновить миллионы наших соотечественниц своим примером, но ошибалась», — печально сказала Йоханссон в интервью основательнице портала The Huffington Post Ариане Хаффингтон.

Напомним, недавно Скарлетт Йоханссон спародировала дочь Дональда в юмористическом скетче для программы Saturday Night Live. Скарлетт предстала в образе Иванки Трамп, рекламирующей несуществующие духи под названием «Соучастница».