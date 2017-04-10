23-летняя Милана Кержакова недавно потеряла отца — 52-летний сенатор Вадим Тюльпанов умер в результате бытовой травмы. Утром 10 апреля девушка впервые стала мамой — она родила супругу, футболисту Александру Кержакову, сына.

Молодая супруга футболиста Александра Кержакова, Милана, хранила молчание по поводу неожиданной смерти своего отца Вадима Тюльпанова в результате бытовой травмы. Но 9 апреля девушка все-таки написала большой эмоциональный пост в своем Инстаграме и призналась, что ей очень тяжело осознавать, что родного человека больше нет.

«Я не могу сказать, что на протяжении всей жизни мы были сильно близки с отцом, но чем старше я становилась, тем лучше складывались наши отношения, потому что он видел во мне личность и умного человека, о чем говорил сам. Он очень ждал внука, спрашивал, буду ли я им давать с мамой с ним нянчиться, принимал участие в обустройстве комнаты, дискутировал по поводу имени. В общем, было здорово и по-семейному, и уютно в нашей общей жизни», — рассказала Милана (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. Woman.ru).

Утром 10 апреля стало известно, что Милана благополучно родила сына в одной из московских клиник. Ее муж Александр выложил трогательный снимок с малышом в свой Инстаграм (предварительно закрыв личико ребенка специальным стикером) и подписал его так: «Спасибо за сына любимая!». Всего за час фото набрало более 12 тысяч «лайков» и более 250 восторженных комментариев. Woman.ru присоединяется к поздравлением семье Кержаковых и желает малышу расти здоровым и радовать родителей!