На днях сыну 31-летней Елизаветы Боярской и 34-летнего Максима Матвеева, Андрею, исполнилось 5 лет. Супруги устроили грандиозную вечеринку по этому поводу и пригласили в ресторан, где проходило торжество, экс-супругу Максима, актрису Яну Сексте. К удивлению поклонников, Яна приняла приглашение.

1 2 3 ... 15 Елизавета Боярская и Максим Матвеев с друзьями (в том числе с Яной Сексте) на вечеринке в честь дня рождения их сына Андрея

Елизавета Боярская доказала, что она и ее супруг Максим Матвеев сохранили прекрасные отношения с бывшей женой актера, Яной Сексте. Звезда фильма «Статус: Свободен» пригласила известную театральную актрису на вечеринку в честь дня рождения своего сына Андрея, и Яна, к удивлению поклонников, согласилась и с удовольствием фотографировалась с экс-мужем и его возлюбленной.

Елизавета выложила милое совместное фото с Максимом, Яной и другими общими друзьями в свой Инстаграм и подписала его так: «Вот это компания!!! Вот это друзья!!! Детская вечеринка по случаю пятилетия нашего с Максимом сокровища!!! Дети кайфуют, родители тоже, надо сказать, не скучают!!! Спасибо, что пришли, дорогие!» (орфография и пунктуация автора сохранены, - прим. Woman.ru).

Напомним, в конце прошлого года Яна Сексте призналась Юлии Меньшовой в эфире шоу «Наедине со всеми», что не держит зла на Максима Матвеева, почти 10 лет назад оставившего ее ради Елизаветы Боярской. «Мы по-прежнему работаем в фонде «Доктор Клоун». Я очень рада, что мы с Максимом остались очень близкими и родными людьми. То, чем мы занимаемся, на несколько ступенек важнее неудач в личной жизни», — отметила Яна. Сейчас она тоже замужем за композитором Дмитрием Мариным, и пара воспитывает 2-летнюю дочь Анну.