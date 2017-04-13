Сегодня известной певице Наталье Гулькиной уже 53 года, но она до сих пор помнит своего первого возлюбленного и с теплотой рассказывает об их отношениях. На днях исполнительница появилась в студии ток-шоу «Пусть говорят» и призналась, что забеременела от этого парня в 16 лет, но мама вынудила ее сделать аборт.

Наталья Гулькина и ее родные пришли на ток-шоу «Пусть говорят», чтобы рассказать, как живут после распада поп-группы «Мираж». Речь зашла и о первой любви Натальи — оказалось, что девушка забеременела в 16 лет от парня по имени Сергей, но послушалась маму и сделала аборт.

«Для меня не было дилеммы, оставлять ребенка или нет, потому что мы были по уши влюблены... Я, конечно, испугалась. Сначала я вообще не поняла, когда начались тошнота и рвота. Сомнений не было никаких. Но мама сказала категорически: «Нет». Хотя Сережина мама Серафима, наоборот, говорила: «Давайте оставим, я буду помогать», — поделилась Гулькина с Андреем Малаховым.

Спустя годы мама Натальи Людмила Градова рассказала, что жалеет по поводу произошедших событий. «Обидно, что так все получилось. Думаете, это так просто? Я сама жалею об этом и виню себя. Но что теперь, когда переделать невозможно?» — поведала женщина в видеоинтервью.

За плечами Натальи Гулькиной — четыре брака и двое взрослых детей. Тем не менее, по ее словам, она не теряет надежды встретить новую любовь и обрести женское счастье.