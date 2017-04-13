Наталья Гулькина и ее родные пришли на ток-шоу «Пусть говорят», чтобы рассказать, как живут после распада поп-группы «Мираж». Речь зашла и о первой любви Натальи — оказалось, что девушка забеременела в 16 лет от парня по имени Сергей, но послушалась маму и сделала аборт.
Спустя годы мама Натальи Людмила Градова рассказала, что жалеет по поводу произошедших событий. «Обидно, что так все получилось. Думаете, это так просто? Я сама жалею об этом и виню себя. Но что теперь, когда переделать невозможно?» — поведала женщина в видеоинтервью.
За плечами Натальи Гулькиной — четыре брака и двое взрослых детей. Тем не менее, по ее словам, она не теряет надежды встретить новую любовь и обрести женское счастье.