Британский портал Mail Online уже несколько дней публикует главы из пока не вышедшей в свет книги журналиста Эндрю Мортона «Диана: Ее правдивая история, рассказанная ею самой», в которой были использованы расшифрованные аудиозаписи принцессы Уэльской. Из них мир постепенно узнает о тяжелой депрессии леди Ди и ее неоднократных попытках свести счеты с жизнью. Woman.ru приводит отрывок из этого произведения.

1 2 3 ... 14 Принцесса Диана через несколько месяцев после свадьбы с принцем Чарльзом в 1981 году

«В январе 1982 года, когда я вынашивала Уильяма, я была в отчаянии — не из-за беременности, конечно, а из-за холодности ко мне Чарльза. Я очень страдала. Я знала, что он так и не прекратил общение с Камиллой, и безумно ревновала. Однажды я не выдержала, у меня случилась истерика, а Чарльз спокойно сказал: «Я не хочу тебя слушать, ты всегда такая. Я уезжаю на конную прогулку». Я выбежала из комнаты вслед за ним и… кинулась кувырком по лестнице, просто чтобы привлечь его внимание. Последнее, что помню, прежде чем я потеряла сознание, — выражение ужаса на лице королевы Елизаветы, вошедшей в зал, и безразличное выражение лица Чарльза, который просто продолжил свой путь за дверь.

На тот момент и я, и муж, и его мать уже знали, что я больна булимией. Королева считала, что причина, по которой мы несчастливы в браке, — именно расстройство моего пищевого поведения, и ах, как же бедному Чарльзу тяжело со мной справляться. На тот момент и я, и муж, и его мать уже знали, что я больна булимией. Королева считала, что причина, по которой мы несчастливы в браке, — именно расстройство моего пищевого поведения, и ах, как же бедному Чарльзу тяжело со мной справляться.

Через два года после рождения младшего сына Гарри булимия вернулась, и я чувствовала себя еще хуже, чем прежде. На Всемирной выставке в Ванкувере я впервые в жизни упала в обморок от невероятной слабости. Чарльз был страшно недоволен, что этот приступ случился не за закрытыми дверьми, а в присутствии наших помощников, перед которыми ему было очень стыдно за меня».

Напомним, принц Чарльз и принцесса Диана прожили в браке 15 лет, у них двое детей-наследников британского престола — принц Уильям и принц Гарри. Через год после развода (состоявшегося по инициативе королевы Елизаветы II) леди Ди погибла в автокатастрофе в Париже. Ей было всего 36 лет.