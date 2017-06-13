«В январе 1982 года, когда я вынашивала Уильяма, я была в отчаянии — не из-за беременности, конечно, а из-за холодности ко мне Чарльза. Я очень страдала. Я знала, что он так и не прекратил общение с Камиллой, и безумно ревновала. Однажды я не выдержала, у меня случилась истерика, а Чарльз спокойно сказал: «Я не хочу тебя слушать, ты всегда такая. Я уезжаю на конную прогулку». Я выбежала из комнаты вслед за ним и… кинулась кувырком по лестнице, просто чтобы привлечь его внимание. Последнее, что помню, прежде чем я потеряла сознание, — выражение ужаса на лице королевы Елизаветы, вошедшей в зал, и безразличное выражение лица Чарльза, который просто продолжил свой путь за дверь.
Через два года после рождения младшего сына Гарри булимия вернулась, и я чувствовала себя еще хуже, чем прежде. На Всемирной выставке в Ванкувере я впервые в жизни упала в обморок от невероятной слабости. Чарльз был страшно недоволен, что этот приступ случился не за закрытыми дверьми, а в присутствии наших помощников, перед которыми ему было очень стыдно за меня».
Напомним, принц Чарльз и принцесса Диана прожили в браке 15 лет, у них двое детей-наследников британского престола — принц Уильям и принц Гарри. Через год после развода (состоявшегося по инициативе королевы Елизаветы II) леди Ди погибла в автокатастрофе в Париже. Ей было всего 36 лет.
Что за "расшифрованные аудиозаписи"? Она что, в 35 лет мемуары на черный ящик писала?
Ей другой мужик нужен был, а не этот подкаблучник Чарли. Камилла его за яйки да ежовыми рукавицами. Диана так не умела.
Достали с этой Дианой. Он всю жизнь любил одну женщину, она об этом знала, зачем то за него замуж поскакала. Ее булимия, истерики, вываливания грязного белья, явно поступки не для принцессы.
С жиру бесиласЬ. Приёмы, почести, ни дня без праздника, одежда от дизайнеров какаих толЬко не пожелаешЬ, дети в частном пансионате как полагается принцам. Я читала воспоминания её дворецкого Пола Бюрелла. Она его просто замучила, мужик работал по 18 часов в денЬ, не видел ни детей, ни жену. А она от скуки маяласЬ. Ей бы мою жизнЬ медсестры в местной болЬничке за копейки +2 детей на шее и муж пЬющий. Небо с овчинку показалосЬ бы!
Зачем у Путина коменты заблокировали? А что удивляться, что он дед? Нормальный, обколотый ботоксом, дед:D
Восхищаюсь Дианой. Но зачем все это? У каждого из нас есть скелеты в шкафу. Прости Господи, даже у святых. Её личная жизнь это одно, а то что она делала для миллионов людей останется на века.
Восхищаюсь Дианой. Но зачем все это? У каждого из нас есть скелеты в шкафу. Прости Господи, даже у святых. Её личная жизнь это одно, а то что она делала для миллионов людей останется на века.
Что она делала? Меняла наряды, и любовников?
Что она делала? Меняла наряды, и любовников?
С жиру бесиласЬ. Приёмы, почести, ни дня без праздника, одежда от дизайнеров какаих толЬко не пожелаешЬ, дети в частном пансионате как полагается принцам. Я читала воспоминания её дворецкого Пола Бюрелла. Она его просто замучила, мужик работал по 18 часов в денЬ, не видел ни детей, ни жену. А она от скуки маяласЬ. Ей бы мою жизнЬ медсестры в местной болЬничке за копейки +2 детей на шее и муж пЬющий. Небо с овчинку показалосЬ бы!