Борис Невзоров признался, что его подозревали в убийстве собственной жены

На днях Борис Невзоров стал гостем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». В разговоре с ведущим актер признался, что был подозреваемым в убийстве своей второй супруги Анастасии Ивановой.

Борис Невзоров и Анастасия Иванова начали встречаться во время съемок фильма «Не могу сказать ''прощай''». Спустя некоторое время у пары родилась дочь Полина. Однако семейное счастье актера оборвалось 3 июня 1993 года, когда его жену жестоко убили. На днях Невзоров дал откровенное интервью, в котором признался, что долгое время был подозреваемым в смерти Анастасии.



Беседуя с ведущим программы «Судьба человека» Борисом Корчевниковым, актер поведал, что в тот роковой день его с дочерью не было дома. «Однажды вечером вернувшись домой, я обнаружил ее неживой. По всему дому были разбросаны вещи, среди которых я увидел Настю. Она лежала на полу. Я вызвал милицию, а потом все закрутилось-завертелось. В общем, это было страшно», — вспомнил Невзоров.



По словам Бориса, после трагической смерти жены он стал главным подозреваемым в ее убийстве.

«Не дай Бог кому-то все это пережить, потому что и мне там досталось. Поначалу же и меня подозревали, ведь я был первым, кто обнаружил ее тело», — добавил Невзоров.

Однако позже убийца Ивановой все же был найден. По словам актера, им оказался знакомый семьи, которого его покойная супруга впустила в квартиру сама. «Настя была уникальной, удивительной и замечательной женщиной», — подытожил Борис.

Пережить столь страшную потерю актеру помогла любимая работа. Сейчас Невзоров счастлив в браке со своей четвертой супругой 44-летней Еленой Хрипуновой.