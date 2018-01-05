Одни селебы вступают в перепалки со злопыхателями в соцсетях, другие никак не комментируют их нападки. Молодая мама Анна Седокова время от времени дает своим подписчикам обратную связь: обычно это происходит, когда чаша терпения исполнительницы переполняется. 5 января певица разместила в своем аккаунте пост, в котором прекрасен как сам снимок, так и комментарий Анны, обратившейся к своим недоброжелателям.
Дело в том, что еще в декабре визажист Гоар Аветисян опубликовала видео, где демонстрировала, как наносит макияж звезде. Тогда интернет-пользователи оставили в Сети множество негативных комментариев, заметив, что кожа у певицы далеко не идеальная. На днях Седокова ответила обидчикам в Инстаграме.
Фолловеры оценили чувство юмора певицы: «Анна, вы - настоящая! И это ваш козырь!», «А я бы наоборот сказала. Теперь точно возьмут! Красавица невероятная, как всегда», «Обожаю вас! Самоирония - прекрасное чувство, которым нужно уметь обладать», «Анна, да и так ясно, что вы красотка и умничка, и фигура супер, и дети хорошие в вас», — поддержали свою любимицу поклонники.
А вы пытаетесь доказать кому-то свою правоту в Рунете?
Молодец, что не постеснялась без макияжа!
Показалось, что это Настя Каменских
не могу сказать, что она мне нравится, но то, что не постеснялась показать лицо без макияжа-молодец!!!
Что за новая мода корчить рожи и выкладывать в сеть
с макияжем, да прицепной волосней- как трансуха.
сколько ее помню она все замуж собирается
Я удаляла лазером, правда это было давно, лет 10 назад, сейчас опять придётся удалять, ничего страшного, немного не приятно, ощущения как будто пощипывает немного, терпимо))) зажило в течении недели, потом остались над глазами незаметные коричневые пятнышки, но они современем ушли, все было хорошо, год назад опять появились на том же месте(((
Сколько можно? Она вечно хочет замуж. Да только её всякий раз бросают. То ли не тех выбирает, то ли есть в ней что-то отталкивающее.Жила бы уже своей жизнью. Ну не судьба значит. Я вот тоже одинока, но от мужика к мужику не скачу. В чём смысл быть вечной брошенкой? А так, счастья ей.
почему кожа как воспаленная?