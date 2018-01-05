На днях Анна Седокова выложила в Сеть снимок, на котором скорчила смешную гримасу. Исполнительница высмеяла хейтеров, которые то и дело критикуют ее лицо и фигуру, сопроводив забавный кадр ироничным комментарием.

1 2 3 ... 10 Анна Седокова ответила на порядком надоевшую критику, опубликовав забавное фото

Одни селебы вступают в перепалки со злопыхателями в соцсетях, другие никак не комментируют их нападки. Молодая мама Анна Седокова время от времени дает своим подписчикам обратную связь: обычно это происходит, когда чаша терпения исполнительницы переполняется. 5 января певица разместила в своем аккаунте пост, в котором прекрасен как сам снимок, так и комментарий Анны, обратившейся к своим недоброжелателям.



Дело в том, что еще в декабре визажист Гоар Аветисян опубликовала видео, где демонстрировала, как наносит макияж звезде. Тогда интернет-пользователи оставили в Сети множество негативных комментариев, заметив, что кожа у певицы далеко не идеальная. На днях Седокова ответила обидчикам в Инстаграме.

«Я вот о себе знаете сколько прочла после видео с Гоар. Так вот мое настоящее лицо. Ноуфилтерс. Я вообще считаю, что в человеке главное - доброта и чувство юмора, вот смотрите, как я раздобрела. Как сказала только что моя Моника: «Теперь тебя точно замуж не возьмут». Походу я этот... Холостяк!» — подписала ироничный снимок певица (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru). «Я вот о себе знаете сколько прочла после видео с Гоар. Так вот мое настоящее лицо. Ноуфилтерс. Я вообще считаю, что в человеке главное - доброта и чувство юмора, вот смотрите, как я раздобрела. Как сказала только что моя Моника: «Теперь тебя точно замуж не возьмут». Походу я этот... Холостяк!» — подписала ироничный снимок певица

Фолловеры оценили чувство юмора певицы: «Анна, вы - настоящая! И это ваш козырь!», «А я бы наоборот сказала. Теперь точно возьмут! Красавица невероятная, как всегда», «Обожаю вас! Самоирония - прекрасное чувство, которым нужно уметь обладать», «Анна, да и так ясно, что вы красотка и умничка, и фигура супер, и дети хорошие в вас», — поддержали свою любимицу поклонники.



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