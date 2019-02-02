Японка потеряла память после ДТП, и теперь ее жених каждый день заново добивается ее любви

Японец Ли Хуаю в эфире одного из телеканалов рассказал невероятную историю своей любви. Все дело в том, что его девушка Маруяма потеряла память после серьезного ДТП, и теперь юноша каждый день заново влюбляет ее в себя.

1 2 3 4 5 6 Японец Ли Хуаю рассказал о том, что каждый день ему приходится напоминать любимой о своих чувствах

«Как в кино!» — обычно произносят люди, оценивая происходящие с ними экстраординарные, волшебные или чересчур трагичные события. Историю двух влюбленных из Японии точно можно охарактеризовать этой фразой.



Японцу Ли Хуаю каждый день приходится заново добиваться любви своей девушки Маруямы, которая страдает амнезией. Маруяма и Ли были счастливы в течение двух с половиной лет. Молодые люди даже собирались пожениться, однако их планы в одночасье были разрушены — девушка попала в ДТП. 24-летнюю Маруяму сбила машина, когда та ехала на велосипеде. Японка получила множественные травмы, которые привели к потере памяти.



Когда девушка пришла в себя после аварии, то не узнала ни одного близкого ей человека, включая родителей и своего бойфренда. Шло время, а память не возвращалась, даже наоборот — девушка забывала события, которые происходили с ней уже после инцидента.



Ли принял для себя непростое решение — отменить предстоящую свадьбу и снова добиться от возлюбленной ответных чувств.

Каждый день он заново рассказывал ей о себе, предъявлял доказательства их былых отношений — фотографии.

Видя, как Ли тяжело, Маруяма предложила ему расстаться. Но он отказался, сказав девушке: «Пусть ты потеряла свои прежние воспоминания, мы можем создать новые».



Врачи посоветовали Маруяме вести дневник, чтобы она могла освежать в памяти, что делала в предыдущие дни. Перечитывая свои записи, японка прониклась преданностью к Ли и сама сделала ему предложение.



Недавно Маруяма и Ли стали гостями японского телешоу. В эфире девушка призналась, что в последнее время ее состояние ухудшается: «Врачи говорят, что я могу совсем потерять память. Однако из-за моей амнезии у меня есть шанс снова и снова влюбляться в Ли», — поделилась Маруяма.



Эта история поразительно похожа на романтическую комедию «50 первых поцелуев» с Адамом Сэндлером и Дрю Бэрримор. Главный герой фильма, как и Ли Хуаю, был вынужден ежедневно знакомиться со своей подругой, страдающей амнезией.