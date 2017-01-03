Верите в астрологию или не верите, но в наступающем году личная жизнь людей, родившихся под разными зодиакальными созвездиями не сложится одинаково. Хотите знать, что принесет с собой 2017? Читайте прогноз, составленный астрологом Юлией Столяровой специально для читательниц Woman.ru, и действуйте!

  • Овен
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    Овен (21 марта – 20 апреля)

    Если у вас пока нет партнера, то не волнуйтесь — грядущий год будет богат на события, связанные с любовной сферой, так что одиночество вам определенно не грозит. Однако это не означает, что следует сидеть, сложа руки, ожидая у моря погоды. Звезды рекомендуют вам проявить активность, честность и открытость — эти качества будут, как никогда востребованы у тех, кто хочет построить серьезные отношения. Кроме того, вам стоит заняться собственным имиджем: начать (или продолжить) работу по улучшению фигуры, сделать новую прическу и мейкап, возможно, сменить стиль одежды.

    Также советуем разнообразить жизнь несколькими типами активности: запишитесь на танцы, в тренажерный зал (список можете продолжить сами) и не упускайте ни единой возможности куда-нибудь выбраться.

    Особенно насыщенными для Овнов будут первая половина января, апрель и середина августа, так что советуем запланировать на это время максимум социальной активности

По нашей просьбе астролог дала прогноз и для тех, кто еще не обрел свою вторую половинку, и для тех, кто уже состоит в отношениях. А также обозначила максимально благоприятные периоды для знакомств.