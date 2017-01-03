Овен (21 марта – 20 апреля)

Если у вас пока нет партнера, то не волнуйтесь — грядущий год будет богат на события, связанные с любовной сферой, так что одиночество вам определенно не грозит. Однако это не означает, что следует сидеть, сложа руки, ожидая у моря погоды. Звезды рекомендуют вам проявить активность, честность и открытость — эти качества будут, как никогда востребованы у тех, кто хочет построить серьезные отношения. Кроме того, вам стоит заняться собственным имиджем: начать (или продолжить) работу по улучшению фигуры, сделать новую прическу и мейкап, возможно, сменить стиль одежды.

Также советуем разнообразить жизнь несколькими типами активности: запишитесь на танцы, в тренажерный зал (список можете продолжить сами) и не упускайте ни единой возможности куда-нибудь выбраться.



Особенно насыщенными для Овнов будут первая половина января, апрель и середина августа, так что советуем запланировать на это время максимум социальной активности