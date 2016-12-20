В начале недели фолловеры Ксении Собчак бурно обсуждали неоднозначный пост, появившийся в ее блоге. «Люди становятся близкими постепенно, чужими — мгновенно», — написала звезда, и интернет-пользователи забеспокоились: а все ли в порядке в отношениях медиадивы с мужем?
20 декабря телеведущая развеяла возникнувшие слухи о проблемах в браке, поделившись с поклонниками забавным коллажом. Одна из поклонниц соединила совместное фото Ксении и Максима со снимком Керри из «Секса в большом городе» и ее возлюбленного. Такой «креатив» очень понравился Собчак. «Любимая героиня как никак. И мужик мой не хуже «ихнего», заморского (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru)», — иронично написала молодая мама.
Увидев этот шутливый комментарий, подписчики успокоились: очевидно, что у Ксении и Максима все по-прежнему хорошо и беспокоиться за их союз не стоит.
А правда похожи по типажу))
Я всегда считала его похожим на этого актера.
Два очень некрасивых снаружи и изнутри человека.
Это безусловно очень жизненно важная информация, продолжайте радовать читателей такими публикациями и дальше.
Это безусловно очень жизненно важная информация, продолжайте радовать читателей такими публикациями и дальше.
Это безусловно очень жизненно важная информация, продолжайте радовать читателей такими публикациями и дальше.
У поклонников отлегло от сердца) Правда, логика авторов прекрасна - как можно таким кадром развеять сомнения?))
Наши все проблемы -это как у них там?
А как там мальчик поживает? Почему его на фото нет?
Собчак и Керри?!!! Насмешыло!!!!