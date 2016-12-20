На днях Ксения Собчак заставила своих поклонников понервничать, опубликовав весьма неоднозначный пост в Instagram. 36-летняя звезда намекнула, что в ее личной жизни наступил непростой период, и фанаты заподозрили, что брак телеведущей с актером Максимом Виторганом дал трещину. Однако 20 декабря молодая мама успокоила подписчиков красноречивым снимком с мужем.

1 2 3 ... 14 Ксения Собчак оценила творение поклонницы, сравнившей ее с героиней Сары Джессики Паркер в сериале «Секс в большом городе», а ее мужа Максима Виторгана — с героем Джона Престона

В начале недели фолловеры Ксении Собчак бурно обсуждали неоднозначный пост, появившийся в ее блоге. «Люди становятся близкими постепенно, чужими — мгновенно», — написала звезда, и интернет-пользователи забеспокоились: а все ли в порядке в отношениях медиадивы с мужем?

20 декабря телеведущая развеяла возникнувшие слухи о проблемах в браке, поделившись с поклонниками забавным коллажом. Одна из поклонниц соединила совместное фото Ксении и Максима со снимком Керри из «Секса в большом городе» и ее возлюбленного. Такой «креатив» очень понравился Собчак. «Любимая героиня как никак. И мужик мой не хуже «ихнего», заморского (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru)», — иронично написала молодая мама.

Увидев этот шутливый комментарий, подписчики успокоились: очевидно, что у Ксении и Максима все по-прежнему хорошо и беспокоиться за их союз не стоит.