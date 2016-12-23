Поклонники «Дома-2» на протяжении последних нескольких недель не прекращают обсуждать бракоразводный процесс бывших участников проекта, Евгении Феофилактовой и Антона Гусева. На днях свет увидело интервью Жени, в котором она пролила свет на происходящее и дала понять, что причина разрыва кроется в том, что у ее супруга был роман на стороне.
Антон не стал молчать и в переписке с подписчицей своего Instagram рассказал свое видение ситуации. «Ушел не я, я до последнего пытался сохранить семью, ожидав Евгению у подъезда до 3 утра в машине, но так и не дождавшись уезжал. Как только я увидел фото с одним, вторым, в гостинице и тд, я для себя принял окончательное решение, осознанное. Возможно я во многом не прав, не оправдываю себя, но для сохранения семьи я делал всегда что мог. Но, этого казалось мало (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru)», — написал Гусев.
Бывший участник самой масштабной телестройки отметил, что искренне желает своей экс-жене счастья, и надеется, что их общий сын с годами сам сумеет рассудить расставшихся родителей.
Д2 даже за периметром. Всё-таки это диагноз.
Женя уже дала опровержение этим словам! Она написала в комментариях своего инста, что еще одно лживое слово Антон скажет в ее сторону, то Женя будет вынуждена рассказать какой-то страшный секрет Антона. Так что пусть от нее отстанет.
Женя уже дала опровержение этим словам! Она написала в комментариях своего инста, что еще одно лживое слово Антон скажет в ее сторону, то Женя будет вынуждена рассказать какой-то страшный секрет Антона. Так что пусть от нее отстанет.
Она всегда была гулящая. Нисколько не сомневаюсь в словах Антона. На проекте гуляла от Задойнова, постоянные скандалы были у них.
Гусевы! грязь! Опять!🙄 Время Пройдет! А Как Же Плод ВаШЕЙ ЛюбВи! Сын- Выростет -Ответит!!!! Доиграетесь!
Доиграетесь! Во время Остановку надо сделать!! А то проедите... Мимо! Сын! Старт не плохой, Финиш Был бы Достойный!
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распутная девка
Наверное скажет, что страшный секрет - это гейство. Я верю Антону, она же трулляля
Она возвращалось под утра с опухшим ртом и лабутенами.