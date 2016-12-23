Евгения Феофилактова и Антон Гусев официально развелись после 4,5 лет брака. В одном из своих последних интервью бывшая участница «Дома-2» намекнула, что ее муж начал встречаться с Викторией Романец еще до того, как было принято окончательное решение о расставании. Антон, в свою очередь, в комментариях к новому посту у себя в Instagram дал понять, что его экс-супруга также не безгрешна: по словам бизнесмена, Евгения изменяла ему сразу с несколькими мужчинами.

1 2 3 ... 13 Антон Гусев признался, что изо всех сил старался избежать развода с Евгенией Феофилактовой

Поклонники «Дома-2» на протяжении последних нескольких недель не прекращают обсуждать бракоразводный процесс бывших участников проекта, Евгении Феофилактовой и Антона Гусева. На днях свет увидело интервью Жени, в котором она пролила свет на происходящее и дала понять, что причина разрыва кроется в том, что у ее супруга был роман на стороне.

Антон не стал молчать и в переписке с подписчицей своего Instagram рассказал свое видение ситуации. «Ушел не я, я до последнего пытался сохранить семью, ожидав Евгению у подъезда до 3 утра в машине, но так и не дождавшись уезжал. Как только я увидел фото с одним, вторым, в гостинице и тд, я для себя принял окончательное решение, осознанное. Возможно я во многом не прав, не оправдываю себя, но для сохранения семьи я делал всегда что мог. Но, этого казалось мало (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru)», — написал Гусев.

Бывший участник самой масштабной телестройки отметил, что искренне желает своей экс-жене счастья, и надеется, что их общий сын с годами сам сумеет рассудить расставшихся родителей.