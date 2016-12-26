На обложке последнего выпуска журнала Hello! в этом году появилась Мария Кожевникова со всей своей семьей. Впервые вместе с актрисой в фотосессии принял участие ее муж Евгений Васильев — ранее супруг знаменитости принципиально отказывался от подобных съемок.

1 2 3 ... 13 Мария Кожевникова скрывала своего супруга от поклонников, но в канун 2017 года все-таки порадовала фанатов совместной фотосессией с любимым

Мария Кожевникова замужем уже 3 года, но ее супруга до недавних пор никто не видел. Евгений — человек непубличный, и актриса, понимая это, никогда не заставляла любимого сниматься с ней для журналов.

Однако в канун Нового года бизнесмен вдруг согласился на семейную фотосессию для журнала Hello!. По этому случаю экс-депутат Госдумы даже дала большое интервью, в котором рассказала о своем благоверном. «Он специалист в сфере IT-технологий. Его мнением я очень дорожу. Впервые в жизни ощущаю себя как за каменной стеной, и это знание дает мне свободу. Благодаря мужу я стала более раскрепощенной, избавилась от каких-то мелких страхов», — призналась актриса.

Фотосессия Марии с Евгением и детьми получилась очень праздничной и трогательной. Предлагаем вам оценить обложку! Как вам кажется, на кого из родителей больше похожи маленькие Максим и Иван?