63-летняя Лариса Луппиан, супруга 67-летнего Михаила Боярского и мать его детей, дала новое интервью одному из российских СМИ и сообщила, что в их семейной жизни не все бывает гладко.

1 2 3 ... 10 Лариса Луппиан и Михаил Боярский с дочерью Елизаветой и зятем Максимом Матвеевым

Лариса Луппиан и Михаил Боярский прожили в браке более 40 лет, и, разумеется, в их отношениях были и взлеты, и спады. Более того, по словам пожилой актрисы, однажды она почти подала документы на развод.

«Я испытала все — от глубокой нежности и любви до унижения, оскорбления и растаптывания моего достоинства. Очень тяжело переносила всплески его ярости по любому поводу: суп холодный, котлета не нравится, где была», — цитирует Луппиан сайт Sobesednik.ru. Тем не менее, как поведала Лариса Регинальдовна, она все равно безумно любит мужа, да и в последние несколько лет он стал намного спокойнее.