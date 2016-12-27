Лариса Луппиан и Михаил Боярский прожили в браке более 40 лет, и, разумеется, в их отношениях были и взлеты, и спады. Более того, по словам пожилой актрисы, однажды она почти подала документы на развод.
«Я испытала все — от глубокой нежности и любви до унижения, оскорбления и растаптывания моего достоинства. Очень тяжело переносила всплески его ярости по любому поводу: суп холодный, котлета не нравится, где была», — цитирует Луппиан сайт Sobesednik.ru. Тем не менее, как поведала Лариса Регинальдовна, она все равно безумно любит мужа, да и в последние несколько лет он стал намного спокойнее.