Ходят слухи, что в браке 48-летнего Дэниела Крэйга и 46-летней Рэйчел Вайс возникли серьезные проблемы. Актеры не общаются уже больше недели и даже, по словам одного из их приятелей, подумывают о расставании! В чем же причина их конфликта?

1 2 3 ... 11 Брак Рэйчел Вайс и Дэниела Крэйга трещит по швам?

Говорят, Дэниел Крэйг и Рэйчел Вайс вот-вот расстанутся после 5-летнего брака. Как сообщил анонимный источник в интервью американскому порталу Radar Online, всему виной зависть экс-«Бонда» к успехам его супруги в Голливуде.

«Дэниел чувствует себя словно в замкнутом круге — он жалуется, что постоянно играет похожие друг на друга роли в боевиках и экшн-фильмах. А Рэйчел присылают лучшие и очень интересные сценарии в разнообразных жанрах. Дэниел злится и вымещает свое раздражение на жене», — заявил один из друзей семьи Крэйг-Вайс.