Говорят, Дэниел Крэйг и Рэйчел Вайс вот-вот расстанутся после 5-летнего брака. Как сообщил анонимный источник в интервью американскому порталу Radar Online, всему виной зависть экс-«Бонда» к успехам его супруги в Голливуде.
«Дэниел чувствует себя словно в замкнутом круге — он жалуется, что постоянно играет похожие друг на друга роли в боевиках и экшн-фильмах. А Рэйчел присылают лучшие и очень интересные сценарии в разнообразных жанрах. Дэниел злится и вымещает свое раздражение на жене», — заявил один из друзей семьи Крэйг-Вайс.