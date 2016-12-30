София Ротару долго не могла прийти в себя, когда в 2002 году умер ее муж Анатолий Евдокименко. После страшной утраты звезда была не в состоянии продолжать выступления, и даже сейчас, спустя много лет, выходит на сцену нечасто.
В интервью журналу «Антенна» исполнительница рассказала, что по-прежнему любит супруга. «Он остается моей единственной любовью. Это чувство было взаимным, и нам посчастливилось прожить вместе удивительных 35 лет. Поистине благодатные годы, самые лучшие в моей жизни. Толик был прекрасным мужем и отцом. Сейчас мне его очень не хватает», — откровенно призналась знаменитость.
По словам Софии Михайловны, справляться с тоской по любимому ей помогает вера в Бога. Также спасают родные: певица очень близка со своими детьми и внуками. 15-летнюю Софию артистка и вовсе считает своей копией — настолько девочка похожа на бабушку как внешне, так характером.
Такая это редкость по нынешним временам. Как жалко, что все кончается.
Достойная женщина!! И умна и красива и ГОЛОС есть . Вот только почему не она а вечноотсасывающая жир пугачиха со своим прокуренным голосом и напрочь испорченной репутацией ,является примадонной????