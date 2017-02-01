Виктория и Антон Макарские счастливы в браке более 15 лет. Вместе знаменитости воспитывают дочь Машу и сына Ивана. В своих интервью супруги не раз говорили, что безумно любят друг друга. Однако не всегда в семье Макарских было все так безмятежно. На программе «Жена. История любви» Виктория призналась, что много лет назад Антон ушел от нее.
По словам певицы, в начале их с мужем карьеры он считал, что не достоин своей более успешной супруги. Как-то раз Антон собрал вещи и ушел из дома. Чтобы вернуть любимого мужчину, Виктории пришлось забыть о гордости и возвращать его назад. «Гордость — враг счастья. Раскрыть свои способности женщина может, только если выстроена система «Бог — муж — жена». Если Бог с нами, что может быть против нас? Женщина должна раствориться в своем мужчине — это ее самое благодатное состояние», — отметила звезда.
помню, в начале нулевых Макарский стал очень популярен. Передачи, реалити шоу, только сейчас о нем не слышно особо. А жена его вообще не понятно чем знаменита, кроме брака с ним.
Сколько можно мусолить одно и тоже? Я эту историю уже слышала не один раз, причём вообще не слежу за жизнью этой семьи.
помню, в начале нулевых Макарский стал очень популярен. Передачи, реалити шоу, только сейчас о нем не слышно особо. А жена его вообще не понятно чем знаменита, кроме брака с ним.
Зачем разницу в возрасте сократили? она гораздо старше
не помню я её сумашедшей популярности.но молодцы,что сумели сохранить семью!
Сколько можно мусолить одно и тоже? Я эту историю уже слышала не один раз, причём вообще не слежу за жизнью этой семьи.
не помню я её сумашедшей популярности.но молодцы,что сумели сохранить семью!
Вообще не понимаю - какой он актёр??? Смотрела пару фильмов с ним и не знаю как относиться к его игре или плакать или смеяться - сейчас когда только вижу его фамилию в титрах категорически отказываюсь от просмотра фильма - настолько раздражает его игра..,
Вообще не понимаю - какой он актёр??? Смотрела пару фильмов с ним и не знаю как относиться к его игре или плакать или смеяться - сейчас когда только вижу его фамилию в титрах категорически отказываюсь от просмотра фильма - настолько раздражает его игра..,
Набожная стала в молодости грешила много, а теперь пытается замаливать грехи