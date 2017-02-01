Сегодня 43-летняя Виктория и 41-летний Антон Макарский считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Однако отношения в их семье не всегда были гладкими. В эфире программы Киры Прошутинской «Жена. История любви» Виктория рассказала, что однажды ей пришлось возвращать мужа.

1 2 3 ... 11 Виктория Макарская призналась, что ее муж уходил от нее

Виктория и Антон Макарские счастливы в браке более 15 лет. Вместе знаменитости воспитывают дочь Машу и сына Ивана. В своих интервью супруги не раз говорили, что безумно любят друг друга. Однако не всегда в семье Макарских было все так безмятежно. На программе «Жена. История любви» Виктория призналась, что много лет назад Антон ушел от нее.



По словам певицы, в начале их с мужем карьеры он считал, что не достоин своей более успешной супруги. Как-то раз Антон собрал вещи и ушел из дома. Чтобы вернуть любимого мужчину, Виктории пришлось забыть о гордости и возвращать его назад. «Гордость — враг счастья. Раскрыть свои способности женщина может, только если выстроена система «Бог — муж — жена». Если Бог с нами, что может быть против нас? Женщина должна раствориться в своем мужчине — это ее самое благодатное состояние», — отметила звезда.