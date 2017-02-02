Анастасия Стоцкая крайне редко выкладывает в Сеть фотографии мужа. Однако во время беременности артистка изменила своим правилам и теперь периодически делится снимками со своим благоверным.
В ночь на 2-е февраля звезда выложила в Instagram кадр, сделанный год назад. На нем исполнительница позирует вместе с сыном Сашей и супругом Сергеем. «Очень красивое семейное фото!», «Сыночек очень похож на папу», «Какие классные, дай вам Бог здоровья!» — принялись комментировать подписчики знаменитости.
Фолловеры попросили почаще публиковать подобные посты, а также поблагодарили Анастасию за то, что она делится трепетными мгновениями своей второй беременности.
симпатичный муж
А сколько гооврили что ребенок у нее от киркорова! Да ребенок копия своего отца который ее муж который на снимке! Им наверно было очень смешно!
А сколько гооврили что ребенок у нее от киркорова! Да ребенок копия своего отца который ее муж который на снимке! Им наверно было очень смешно!
На Киркорова тоже похож.
Кстати, на Киркорова больше похож))
Кстати, на Киркорова больше похож))