На радость подписчикам Анастасия Стоцкая все чаще выкладывает в Instagram личные фото. Вот уже несколько дней артистка, находящаяся в ожидании второго ребенка, публикует трогательные «беременные» снимки, а 2 февраля и вовсе поделилась редким архивным кадром, на котором запечатлен ее муж.

1 2 3 ... 14 Анастасия Стоцкая поделилась с поклонниками снимком с мужем и сыном, сделанным в 2015 году

Анастасия Стоцкая крайне редко выкладывает в Сеть фотографии мужа. Однако во время беременности артистка изменила своим правилам и теперь периодически делится снимками со своим благоверным.

В ночь на 2-е февраля звезда выложила в Instagram кадр, сделанный год назад. На нем исполнительница позирует вместе с сыном Сашей и супругом Сергеем. «Очень красивое семейное фото!», «Сыночек очень похож на папу», «Какие классные, дай вам Бог здоровья!» — принялись комментировать подписчики знаменитости.

Фолловеры попросили почаще публиковать подобные посты, а также поблагодарили Анастасию за то, что она делится трепетными мгновениями своей второй беременности.