Новоиспеченные жених и невеста познакомились три года назад в бразильском доме престарелых и вскоре полюбили друг друга. Вальдемира и Апаресидо давно хотели узаконить свои отношения, но из-за почтенного возраста и состояния здоровья врачи отговаривали их от этой идеи. Мечту пары согласились исполнить сотрудники волонтерской организации «Проект мечтаний» — они организовали веселую помолвочную вечеринку и устроили своеобразную свадебную церемонию.
106-летняя Вальдемира буквально светилась от счастья в нежно-голубом платье. Профессионалы нанесли невесте макияж, а также уложили волосы.
Счастливый жених тоже не мог сдержать своих эмоций: «Я влюбился в Вальдемиру с первого взгляда. Знаю, что она немного старше меня, но это неважно, ведь я по-настоящему счастлив с ней».
Как же это здорово! Люди осуществили свою мечту. Счастье есть.
молодцы!!! живите долго и счастливо!!!
Пусть живут в любви и счастье ещё 100 лет :)
молодцы ))))) Девочки кто не замужем у нас есть шанс )))))
кто тут еще говорит что жизнь заканчивается в 30?
кто тут еще говорит что жизнь заканчивается в 30?
Только дуры так говорят) Любви всем возрасты покорны)
У людей счастье , взаимопонимание, они осуществили мечту. И это прекрасно!
Что то тут не так)