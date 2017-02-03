106-летняя жительница Бразилии Вальдемира Родригес де Оливейра на днях сказала «Да!» своему 66-летнему возлюбленному Апаресидо Диасу Джейкобу. Влюбленных, которым по случаю помолвки устроили праздник в доме престарелых, где они проживают, совершенно не смущает большая разница в возрасте.

1 2 3 4 5 6 106-летняя бразильянка обручилась со своим 66-летним возлюбленным

Новоиспеченные жених и невеста познакомились три года назад в бразильском доме престарелых и вскоре полюбили друг друга. Вальдемира и Апаресидо давно хотели узаконить свои отношения, но из-за почтенного возраста и состояния здоровья врачи отговаривали их от этой идеи. Мечту пары согласились исполнить сотрудники волонтерской организации «Проект мечтаний» — они организовали веселую помолвочную вечеринку и устроили своеобразную свадебную церемонию.

106-летняя Вальдемира буквально светилась от счастья в нежно-голубом платье. Профессионалы нанесли невесте макияж, а также уложили волосы.

«Я влюблена в него и очень дорожу им. Если его не станет, я не выдержу», — цитирует невесту британское издание The Mirror.

Счастливый жених тоже не мог сдержать своих эмоций: «Я влюбился в Вальдемиру с первого взгляда. Знаю, что она немного старше меня, но это неважно, ведь я по-настоящему счастлив с ней».

