Чуть более месяца назад Лариса Гузеева в эфире шоу «Давай поженимся» призналась, что живет отдельно от супруга Игоря Бухарова, и откровенно рассказала об их крупной ссоре: «Вчера я пришла домой очень поздно, а там только куры не бегали и змеи не ползали по кухне. Я спросила у дочери Оли: «Почему ты так встречаешь меня?» И даже заплакала. А она сказала «Это папа». Я позвонила Игорю — мы сейчас уже живем отдельно — и спросила: «Почему ты намусорил, когда был у нас?». Поклонники тут же решили, что Лариса и Игорь находятся на грани развода.
Выяснилось, что пара действительно провела около двух месяцев порознь… из-за ремонта в их общем загородном доме. «Лариса мечтала переделать кухню, — рассказала журналу «Телепрограмма» дизайнер Гелена Захарова. — А вот ее муж и дочка не хотели этого, им и так все нравилось. Поэтому изначально у нас стояла непростая задача: переделать кухню так, чтобы изменения были минимальными. Они люди занятые: Лариса все время на гастролях, Игорь — в командировках, поэтому мы старались сделать все максимально быстро».
Многие интернет-пользователи все равно считают, что Лариса Гузеева и Игорь Бухаров постоянно ссорятся, поскольку актриса подозревает возлюбленного в изменах. За ресторатора звезда «Жестокого романса» вышла замуж в 1999 году. Спустя год после свадьбы Лариса родила дочь Ольгу.
Да новую передачу пиарили,что тут непонятного?интерес подогревали,типа развелись,а как передачу будут вместе вести!?
Под 11 фото! Там Кира Прошутинская, а не Ахеджакова.
Детский сад. О кухне договориться нельзя было. Ну пришла в грязную кухню, и что? Корона в пыль упала что ли
Передача отличная вышла! Я серию с эклерами смотрела, понравилось. Не так зализано, как в других передачах. Отличается настроением.
не понравился он мне в Тили-теле-тесто
И мне не понравился. Тяжелым человеком кажется.
С какой стати?
"Оба они люди занятые."Так не бывает В семье кто то обязательно должен жертвовать своим временем.Лариса не поняла что их программка изжила себя надо было уходить вовремя и больше заниматься семьей,домом.Интересно кем она себя возомнила.
Вобще если Лариса расходится то нафик вобще пора закрывать"Давай поженимся"Полный провал😁😁😁
Да новую передачу пиарили,что тут непонятного?интерес подогревали,типа развелись,а как передачу будут вместе вести!?