Не так давно 57-летняя Лариса Гузеева вскользь заметила в эфире шоу «Давай поженимся», что не живет с мужем Игорем Бухаровым. Разумеется, поклонники тут же решили, что у актрисы и ресторатора возникли проблемы в браке, но оказалось, что все не так просто.

1 2 3 ... 12 Лариса Гузеева и Игорь Бухаров в шоу «Тили-теле-тесто»

Чуть более месяца назад Лариса Гузеева в эфире шоу «Давай поженимся» призналась, что живет отдельно от супруга Игоря Бухарова, и откровенно рассказала об их крупной ссоре: «Вчера я пришла домой очень поздно, а там только куры не бегали и змеи не ползали по кухне. Я спросила у дочери Оли: «Почему ты так встречаешь меня?» И даже заплакала. А она сказала «Это папа». Я позвонила Игорю — мы сейчас уже живем отдельно — и спросила: «Почему ты намусорил, когда был у нас?». Поклонники тут же решили, что Лариса и Игорь находятся на грани развода.

Выяснилось, что пара действительно провела около двух месяцев порознь… из-за ремонта в их общем загородном доме. «Лариса мечтала переделать кухню, — рассказала журналу «Телепрограмма» дизайнер Гелена Захарова. — А вот ее муж и дочка не хотели этого, им и так все нравилось. Поэтому изначально у нас стояла непростая задача: переделать кухню так, чтобы изменения были минимальными. Они люди занятые: Лариса все время на гастролях, Игорь — в командировках, поэтому мы старались сделать все максимально быстро».

Многие интернет-пользователи все равно считают, что Лариса Гузеева и Игорь Бухаров постоянно ссорятся, поскольку актриса подозревает возлюбленного в изменах. За ресторатора звезда «Жестокого романса» вышла замуж в 1999 году. Спустя год после свадьбы Лариса родила дочь Ольгу.