3 апреля экс-«перчинка» Мел Би приехала в суд Лос-Анджелеса, чтобы лично потребовать ограничения ее бывшего мужа Стивена Белафонте в праве приближаться к ней и ее дочерям (младшую из которых, Мэдисон, певица родила в браке с продюсером). В документах знаменитость перечислила все перенесенные побои и унижения, а также предоставила соответствующие фотографии, уже появившиеся на американском портале TMZ.
Более того, певица заявила, что однажды он заставил няню их дочери (чье имя Мел не назвала) лечь с ними в постель и заняться сексом втроем. После этого девушка забеременела. Стивен поначалу хотел, чтобы она оставила ребенка и они жили все вместе «одной большой счастливой семьей», однако в итоге Мелани уговорила няню сделать аборт и выплатила ей 300 тысяч фунтов за моральный ущерб.
Судья удовлетворил все требования Мел Би, и Стивен Белафонте был вынужден забрать все вещи и спешно выехать из семейного особняка пары в Лос-Анджелесе. По пути к своему автомобилю он успел прокомментировать ситуацию поджидавшему его репортеру портала TMZ: «Это все клевета!».
Она 10 лет это терпела и снималась в хоум видео? От человека нужно сразу бежать при первых признаках склонности к насилию.
10 лет? Да наверняка самой нравилось.
Что значит "избивал, насиловал, принуждал к оргиям"?! Она что, рабыня? Почему она все это терпела и молчала столько времени? Или она так обнищала, что ей некуда было уйти и не на что было бы жить? Видимо, и у самой не все порядке, раз терпела рядом с собой такую.
ЭЭЭЭ, полегче полегче...Что это?? 10 лет терпеть и при этом на фото вся такая счастливая. С трудом верится.
Странно мутная история. Она вроде как богатая и знаменитая, не нищета, чтобы терпеть дебила.
По-моему у них всех там с головой проблемы. И у нее, и у няни, и естессно у мужика.
Да стыдно ей было... очень стыдно. И больно . как и Хьюстон... а вы злые...
у мужика лицо такое смешное...
я в шоке! Бывает же..а у него такая морда по моему там все написано!!! На Шуру похож
Не верю я в односторонность происходящего. Не бывает ситуаций, где одна сторона во всем виновата, другая же-ангел с крылышками. Мужик, видимо, и впрямь тот еще тип, но и в непрерывные добровольные страдания-унижения жены не верится. Может быть, ее саму устраивала такая развратная личная жизнь, а насчет побоев-есть и такие странные дамы, которые до сих пор верят, что "если бьет-значит, любит",