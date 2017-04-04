41-летняя певица Мелани Браун подала документы в суд Лос-Анджелеса, требуя запретить бывшему супругу Стивену Белафонте приближаться к ней и дочерям. Дело в том, что на протяжении всех 10 лет брака продюсер избивал и насиловал собственную жену, и сейчас Мелани боится за свою жизнь.

1 2 3 ... 13 Мел Би сфотографировала синяки и ссадины от побоев экс-мужа, когда они появились в последний раз, но рассказать о них в суде решилась только сейчас

3 апреля экс-«перчинка» Мел Би приехала в суд Лос-Анджелеса, чтобы лично потребовать ограничения ее бывшего мужа Стивена Белафонте в праве приближаться к ней и ее дочерям (младшую из которых, Мэдисон, певица родила в браке с продюсером). В документах знаменитость перечислила все перенесенные побои и унижения, а также предоставила соответствующие фотографии, уже появившиеся на американском портале TMZ.

Мелани утверждает, что Стивен регулярно ее избивал, насиловал, принуждал к секс-оргиям, во время которых записывал видеоролики — именно их он сейчас угрожает опубликовать, если Браун не отзовет свое заявление.

Более того, певица заявила, что однажды он заставил няню их дочери (чье имя Мел не назвала) лечь с ними в постель и заняться сексом втроем. После этого девушка забеременела. Стивен поначалу хотел, чтобы она оставила ребенка и они жили все вместе «одной большой счастливой семьей», однако в итоге Мелани уговорила няню сделать аборт и выплатила ей 300 тысяч фунтов за моральный ущерб.

Судья удовлетворил все требования Мел Би, и Стивен Белафонте был вынужден забрать все вещи и спешно выехать из семейного особняка пары в Лос-Анджелесе. По пути к своему автомобилю он успел прокомментировать ситуацию поджидавшему его репортеру портала TMZ: «Это все клевета!».