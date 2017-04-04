Недавно 28-летняя Анна Бузова удалила из своего Инстаграма все снимки с мужем Константином, и фолловеры бизнесвумен заподозрили, что пара крупно поссорилась и даже рассталась. Сама Анна пока никак не прокомментировала ситуацию.

По слухам, у младшей из сестер Бузовых, 28-летней Анны, тоже не все гладко в личной жизни. Говорят, что девушка переживает кризис в браке с бизнесменом по имени Константин. Недавно из Инстаграма Анны исчезли все совместные снимки с возлюбленным. Фолловеры забеспокоились: «Красотуля, ты с супругом развелась?», «Анечка, правда, что вы расстались с мужем?».

А некоторые фанаты обсуждают не только предполагаемый скорый развод Анны Бузовой, но и возможную ссору между сестрами: «Почему у вас в последнее время нет фото с Олей? Вы поссорились?», «Вам с Ольгой нельзя ругаться, ваши враги обрадуются. Вы нужны друг другу». Впрочем, на свежих снимках Анна Бузова все равно улыбается и выглядит вполне довольной жизнью.