По слухам, у младшей из сестер Бузовых, 28-летней Анны, тоже не все гладко в личной жизни. Говорят, что девушка переживает кризис в браке с бизнесменом по имени Константин. Недавно из Инстаграма Анны исчезли все совместные снимки с возлюбленным. Фолловеры забеспокоились: «Красотуля, ты с супругом развелась?», «Анечка, правда, что вы расстались с мужем?».
А некоторые фанаты обсуждают не только предполагаемый скорый развод Анны Бузовой, но и возможную ссору между сестрами: «Почему у вас в последнее время нет фото с Олей? Вы поссорились?», «Вам с Ольгой нельзя ругаться, ваши враги обрадуются. Вы нужны друг другу». Впрочем, на свежих снимках Анна Бузова все равно улыбается и выглядит вполне довольной жизнью.
Сестра у буз просто красотка!
Очень симпатичная девушка. Черная полоса жизни пошла видимо у сестричек.
Очень красивая! Вся красота ей досталась, обобрала Ольгу:)
а мужики-то на 4 фотке зачем на носочки встали?))))
Вот кому надо блестать на тв
Первый блин комом. Старшая страшненькая получилась, а младшая красотка.
На 8 фотографии крайняя слева- это мама Бузовых? Ничего себе какая молодая женщина, выглядит свежо.
Ольга Ее тянет за собой. Лучше бы Аня семьёй занималась. И маму пожалела!
Ольга не страшная, о чем вы говорите.
Аня красивее сестры.