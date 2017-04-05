Ходят слухи, что 61-летний певец Николай Носков попал в больницу неслучайно — незадолго до кровоизлияния в мозг он пережил сильный стресс, расставшись с супругой Мариной после 40 лет брака. Представительница артиста уже прокомментировала эту информацию журналистам.

Источник, близкий к певцу Николаю Носкову, но оставшийся анонимным, сообщил в одном из недавних интервью, что по неизвестным причинам исполнитель расстался с супругой Мариной буквально за неделю до экстренной госпитализации. Представительница Носкова уже прокомментировала ситуацию, однако не стала ни подтверждать, ни опровергать информацию о переменах в личной жизни своего подопечного.

«Он не может расстаться с женой, так как находится в больнице. Официально он с женой своей не разведен», — сообщила директор Николая Носкова в интервью журналу StarHit.

Николай Носков стал по-настоящему популярным благодаря хитам «Это здорово», «А на меньшее я не согласен» и «Дай мне шанс», а в 2016 году приступил к записи нового альбома, который должен будет выйти в 2017-м. Почти 40 лет назад Николай женился на студентке из Череповца по имени Марина. У супругов есть взрослая дочь Екатерина, а также полуторагодовалая внучка Мирослава. Брак Марины и Николая Носковых считается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе.