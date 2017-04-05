Источник, близкий к певцу Николаю Носкову, но оставшийся анонимным, сообщил в одном из недавних интервью, что по неизвестным причинам исполнитель расстался с супругой Мариной буквально за неделю до экстренной госпитализации. Представительница Носкова уже прокомментировала ситуацию, однако не стала ни подтверждать, ни опровергать информацию о переменах в личной жизни своего подопечного.
Николай Носков стал по-настоящему популярным благодаря хитам «Это здорово», «А на меньшее я не согласен» и «Дай мне шанс», а в 2016 году приступил к записи нового альбома, который должен будет выйти в 2017-м. Почти 40 лет назад Николай женился на студентке из Череповца по имени Марина. У супругов есть взрослая дочь Екатерина, а также полуторагодовалая внучка Мирослава. Брак Марины и Николая Носковых считается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе.
Бросила она его, наверное...
Это не его жена на фото.... а вообще жалко, если действительно так. 40 лет же как-то прожили, что уж под старость лет разводится ?
Бросила она его, наверное...
И поэтому от горя у него случился инсульт?
вот тебе бабушка и Юрьев день..
Как они похожи с женой и что людям не живётся??? Здоровья ему
Гулять надо меньше
Да ну, бред, от таких мужчин не уходят)) он и в свои 60 ниче так, не одна молодуха найдется, а жена ровесница, ну чуть младше, и для чего ей это? Вряд ли это она бросила
Если так, то это грустно и довольно странно. Носков во всех интервью говорил, как сильно любит жену. Да, он человек сложный, но серьезный и ответственный.
И поэтому от горя у него случился инсульт?