На днях 48-летний Леонид Агутин и его 47-летняя жена Анжелика Варум выступили в Ульяновске, но зрители остались крайне недовольны концертом — супруги вышли на сцену с большой задержкой и… ссорились прямо во время шоу. Более того, Леонид поехал в следующий город тура без возлюбленной.

Похоже, Анжелика Варум и Леонид Агутин переживают непростой период в отношениях. На днях они чуть не сорвали концерт в Ульяновске, поскольку поссорились еще до прибытия на саундчек, а затем долго не выходили к зрителям из-за разногласий. Судя по отзывам поклонников в соцсетях, им очень не понравилось, что шоу началось с почти часовой задержкой.

По словам очевидцев, супруги продолжили препираться даже на сцене, не стесняясь присутствовавших в зале фанатов. Взвинченная Анжелика долго не выходила на дуэт супругов «Королева», а Леонид заметно нервничал. Впрочем, директор Варум и Агутина в беседе с организатором концерта объяснила поведение своих подопечных так: «У певицы были проблемы с голосом, поэтому им с мужем пришлось долго подбирать репертуар, чтобы не перегружать связки».

Поклонники, которые ждали певицу после концерта, чтобы взять автограф, были удивлены не меньше Варум, когда поняли, что Агутин уехал, «забыв» жену в гримерке. А фанаты, приехавшие к отелю, где остановилась звездная пара, были свидетелями того, как Леонид в гордом одиночестве отправился в следующий город тура Саранск. Утром расстроенная Анжелика была вынуждена заказывать новую машину с водителем, чтобы добраться до столицы Мордовии. Неужели Анжелика Варум и Леонид Агутин находятся на грани развода после 16 лет брака?