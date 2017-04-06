Похоже, Анжелика Варум и Леонид Агутин переживают непростой период в отношениях. На днях они чуть не сорвали концерт в Ульяновске, поскольку поссорились еще до прибытия на саундчек, а затем долго не выходили к зрителям из-за разногласий. Судя по отзывам поклонников в соцсетях, им очень не понравилось, что шоу началось с почти часовой задержкой.
По словам очевидцев, супруги продолжили препираться даже на сцене, не стесняясь присутствовавших в зале фанатов. Взвинченная Анжелика долго не выходила на дуэт супругов «Королева», а Леонид заметно нервничал. Впрочем, директор Варум и Агутина в беседе с организатором концерта объяснила поведение своих подопечных так: «У певицы были проблемы с голосом, поэтому им с мужем пришлось долго подбирать репертуар, чтобы не перегружать связки».
Поклонники, которые ждали певицу после концерта, чтобы взять автограф, были удивлены не меньше Варум, когда поняли, что Агутин уехал, «забыв» жену в гримерке. А фанаты, приехавшие к отелю, где остановилась звездная пара, были свидетелями того, как Леонид в гордом одиночестве отправился в следующий город тура Саранск. Утром расстроенная Анжелика была вынуждена заказывать новую машину с водителем, чтобы добраться до столицы Мордовии. Неужели Анжелика Варум и Леонид Агутин находятся на грани развода после 16 лет брака?
думаю эта пара уже очень давно лишь пиар и не живут вместе. смысл спокойно не разойтись и просто работать вместе.
Варум хороша. В любом возрасте она женщина, а не проходная глупышка. Вряд ли Агутин найдет альтернативу.
Варум уже старушка для такого импозантного мужчины, как Агутин. Я не удивлена.
А по мне абсолютное хамство с их стороны, на час концерт задержать из-за своих ссор. За это штрафовать нужно,абсолютное неуважение к своему зрителю.Концерт-это их работа. Обычный человек если на час на работу опоздает нагоняй получи, а во многих фирмах и оштрафуют , а здесь какая-то вседозволенность.
У Варум скверный характер, она сама признавалась в интервью. Агутин молодец и настоящий мужчина, что терпит столько лет под каблуком.
думаю эта пара уже очень давно лишь пиар и не живут вместе. смысл спокойно не разойтись и просто работать вместе.
А по мне абсолютное хамство с их стороны, на час концерт задержать из-за своих ссор. За это штрафовать нужно,абсолютное неуважение к своему зрителю.Концерт-это их работа. Обычный человек если на час на работу опоздает нагоняй получи, а во многих фирмах и оштрафуют , а здесь какая-то вседозволенность.
Они периферию за людей не считают. Так всегда было. Они могут позволить себе пить перед концертом, опаздывать, ну а петь под фанеру это вообще святое. Поэтому не хожу на концерты наших звёзд. Никакого уважения.
Мне давно ясно, что он еще тот фрукт, у него все на лице написано.Как говорится "я такого своей дочери не пожелала бы"... послушать, посмотреть издалека - можно, но не больше.
Да какой там у Варум голос-то нагружать, нет у нее никакого голоса )))
Да какой там у Варум голос-то нагружать, нет у нее никакого голоса )))