57-летняя Лариса Гузеева долго хранила молчание по поводу предполагаемых серьезных разногласий с мужем Игорем Бухаровым. Но на днях телеведущая все-таки откровенно рассказала, что действительно до сих пор переживает кризис в отношениях с супругом.

1 2 3 ... 14 Лариса Гузеева и Игорь Бухаров все еще не помирились окончательно

Только поклонники Ларисы Гузеевой успокоились, узнав от главного дизайнера телепроекта «Идеальный ремонт», что актриса разъехалась с мужем Игорем Бухаровым исключительно из-за ремонта на кухне их загородного особняка, как выяснилось, что на самом деле все гораздо сложнее. Лариса призналась, что зимой постоянно ссорилась с супругом, и они чуть было не развелись.

«Мы с Игорем пережили очень непростую зиму, — поведала Лариса Гузеева в эфире передачи «Идеальный ремонт». — Все, что я говорила ранее о нашем расставании, правда. Нет дыма без огня. Мы вместе с Игорем уже 20 лет, всякое бывает. Наши мозги включились, мы решили не смешить страну. То, что произошло с нами, пережить можно, и мы пережили. Но семейный кризис еще не преодолен, мы по-прежнему живем отдельно».

О причинах ссоры с мужем Лариса, увы, не сообщила телезрителям, хотя многие поклонники вспомнили, что в конце прошлого года Гузеева стала подозревать мужа в изменах. Напомним, за ресторатора Игоря Бухарова звезда «Жестокого романса» вышла замуж в 1999 году. Спустя год после свадьбы Лариса родила дочь Ольгу.