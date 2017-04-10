На днях Анастасия Стоцкая пожаловалась подписчикам своего Инстаграма, что неизвестные недоброжелатели стали писать личные сообщения ее супругу Сергею и говорить, что, по их мнению, на некоторых свежих снимках певица принимает слишком смелые позы — а беременной женщине якобы это не пристало. Разумеется, такие высказывания очень расстраивают Анастасию.
«Оказывается, некая «птичка на хвостике» из тех ребят, кто на меня подписан, периодически доносит моему мужу, в какую позу и как я встала, выражая это в своем гадком и извращенном ключе. Хочу обратиться ко всем сомнительным личностям: отписаться, не писать гадкие комментарии и не пытаться внести разлад в мою семью!!!» — сообщила разгневанная Стоцкая в подписи к фотографии, на которой запечатлена в черном кружевном платье и с черными же крыльями за спиной (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).
Фолловеры певицы забеспокоились — неужели Анастасия ссорится с мужем из-за нападок хейтеров? Будем надеяться, что в браке Стоцкой все в порядке и она не переживает понапрасну.
Вот она - обратная сторона славы. Хочешь периодически светиться в ящике в разных проектах и получать деньги за рекламу в инста - терпи вот таких неадекватов, не думаю, что этим постом она кого-то пристыдила или усмирила
Она моя любимка лучшая в рубрике мода недели.А хейтеры есть абсолютно у всех!