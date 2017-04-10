34-летняя Анастасия Стоцкая написала в своем Инстаграме очень эмоциональный пост — поклонники даже подумали, что певица, которая ждет второго ребенка, находится на грани истерики. Всему виной высказывания недоброжелателей.

1 2 3 ... 14 Некоторые подписчики Анастасии Стоцкой считают, что беременная певица неправильно позирует фотографу

На днях Анастасия Стоцкая пожаловалась подписчикам своего Инстаграма, что неизвестные недоброжелатели стали писать личные сообщения ее супругу Сергею и говорить, что, по их мнению, на некоторых свежих снимках певица принимает слишком смелые позы — а беременной женщине якобы это не пристало. Разумеется, такие высказывания очень расстраивают Анастасию.

«Оказывается, некая «птичка на хвостике» из тех ребят, кто на меня подписан, периодически доносит моему мужу, в какую позу и как я встала, выражая это в своем гадком и извращенном ключе. Хочу обратиться ко всем сомнительным личностям: отписаться, не писать гадкие комментарии и не пытаться внести разлад в мою семью!!!» — сообщила разгневанная Стоцкая в подписи к фотографии, на которой запечатлена в черном кружевном платье и с черными же крыльями за спиной (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).

Фолловеры певицы забеспокоились — неужели Анастасия ссорится с мужем из-за нападок хейтеров? Будем надеяться, что в браке Стоцкой все в порядке и она не переживает понапрасну.