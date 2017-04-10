Ходят слухи, что 51-летняя Джанет Джексон только и ждала момента, когда отпразднует пятую годовщину свадьбы с катарским миллионером Виссамом Аль Маной, чтобы развестись с ним. Дело в том, что, согласно брачному контракту, теперь певица имеет право на гораздо большую часть состояния бизнесмена, чем если бы она объявила о разводе еще в начале года.

1 2 3 ... 13 На днях стало известно, что Виссам Аль Мана и Джанет Джексон разводятся после 5 лет брака

Как сообщил источник, близкий к Джанет Джексон, в интервью американскому порталу TMZ, певица уже давно не чувствует себя счастливой в браке с катарским бизнесменом Виссамом Аль Маной. Поговаривают, что она разочарована в своем решении сменить веру ради уже бывшего возлюбленного и хотела расстаться с Виссамом еще год назад, до того, как узнала, что беременна.

Однако инсайдер считает, что родные посоветовали Джанет потерпеть немного ради финансовой выгоды. Дело в том, что в феврале этого года Джексон и Аль Мана отметили пятую годовщину свадьбы. А значит, согласно брачному контракту, в случае развода исполнительница может претендовать на более крупную часть 900-миллионного состояния мужа, чем он бы выплатил ей, если бы она не выдержала и подала документы на развод в любой момент до 5-летия брака.

Ни сама пара, ни их представители пока не сделали официальных заявлений. Говорят, супруги пришли к выводу, что у них неудачный брак, поэтому им лучше устроить свою жизнь отдельно друг от друга. По информации все тех же источников, Джанет Джексон с 3-месячным сыном будет жить в Лондоне, а Виссам Аль-Мана станет их навещать.