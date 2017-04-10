Чтобы на корню обрубить все слухи и домыслы о своей личной жизни, Влад Топалов отважился на откровенное интервью, в котором назвал истинные причины развода с дочерью миллионера.
Певец признался, что дружить с экс-супругой после разрыва не собирается, но теплые отношения с ней все-таки постарается сохранить. Влад признает, что во многом был неправ, что имеет весьма непростой характер и, возможно, именно потому не смог стать примерным семьянином.
Артист дал понять, что жениться во второй раз непременно собирается, но пока говорить о том, каким видит идеальный брак, не хочет: «Если я сейчас буду отвечать на этот вопрос, автоматически скажу, в чем Ксюша была не права, — это неправильно», — подытожил Топалов.