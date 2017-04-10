В марте стало известно, что Влад Топалов расстался с женой после 2 лет брака. 31-летний певец не комментировал эту информацию и не торопился раскрывать причины развода, однако через месяц после случившегося решил наконец рассказать о произошедшем.

1 2 3 ... 13 Влад Топалов рассказал, почему на самом деле развелся с женой



Чтобы на корню обрубить все слухи и домыслы о своей личной жизни, Влад Топалов отважился на откровенное интервью, в котором назвал истинные причины развода с дочерью миллионера.

«Ксюша замечательный человек, за эти два года мы многое пережили. И я никогда не позволю себе говорить о ней плохо. Я рискну предположить за нас обоих, что причиной развода стала наша неопытность, неготовность в чем-то друг другу уступать», — в разговоре с корреспондентом издания Peopletalk отметил музыкант.



Певец признался, что дружить с экс-супругой после разрыва не собирается, но теплые отношения с ней все-таки постарается сохранить. Влад признает, что во многом был неправ, что имеет весьма непростой характер и, возможно, именно потому не смог стать примерным семьянином.

Артист дал понять, что жениться во второй раз непременно собирается, но пока говорить о том, каким видит идеальный брак, не хочет: «Если я сейчас буду отвечать на этот вопрос, автоматически скажу, в чем Ксюша была не права, — это неправильно», — подытожил Топалов.