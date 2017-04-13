Амаль Клуни уже через несколько месяцев впервые станет мамой — она готовится родить мужу, голливудскому актеру Джорджу Клуни, двойню. Но в третьем триместре срока у Амаль появились проблемы со здоровьем: она плохо спит из-за огромного живота, который мешает принимать удобные позы, а также часто встает в туалет. Инсайдеры утверждают, что Амаль жалуется и на поведение Джорджа: он стал... все громче храпеть во время сна.
Поэтому беременная миссис Клуни попросила мужа временно переехать в другую спальню, и он, как сообщают источники издания Hollywood Life, отнесся к ситуации с полным пониманием. Говорят, во время совместных завтраков актер любит класть руки на живот супруги и разговаривать с будущими малышами.
Напомним, недавно в Сети уже муссировались слухи о ссорах четы Клуни, но, к счастью, влюбленные смогли все уладить и избежать расставания. Напомним, что Амаль Аламуддин вышла замуж за Джорджа Клуни осенью 2014 года в Венеции, а о долгожданной беременности юриста стало известно в начале этого года.
Кто эти инсайдеры???? Покажите мне человека, который спит в одной кровати с ними, и видимо поэтому все так хорошо знает!
правильно и сделала. спать отдельно- роскошь,которую могут себе позволить не все) Я люблю спать отдельно, так лучше высыпаюсь.
я тоже не могу спать в одной кровати с мужем!!! сначала он бесился- а потом понял меня. когда рядом кто-то дышит я не могу уснуть.сплю очень чутко.
правильно и сделала. спать отдельно- роскошь,которую могут себе позволить не все) Я люблю спать отдельно, так лучше высыпаюсь.
Да это счастье беременной выспаться одной и не покидать свой дом. Просто прекрасно, когда размеры жилья позволяют. У некоторых и есть такое желание, но в однокомнатной не разбежишься.
Не понимаю плясок вокруг этой Амаль. Обычная тетка, что нам до ее завихрений?