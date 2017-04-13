Западные СМИ сообщают, что 39-летняя Амаль Клуни, которая ожидает двойню, и ее 55-летний супруг Джордж Клуни перестали ночевать в одной спальне. Но что стало причиной такого необычного поведения пары — крупная ссора или необходимость полноценного отдыха в одиночестве?

Амаль и Джордж Клуни

Амаль Клуни уже через несколько месяцев впервые станет мамой — она готовится родить мужу, голливудскому актеру Джорджу Клуни, двойню. Но в третьем триместре срока у Амаль появились проблемы со здоровьем: она плохо спит из-за огромного живота, который мешает принимать удобные позы, а также часто встает в туалет. Инсайдеры утверждают, что Амаль жалуется и на поведение Джорджа: он стал... все громче храпеть во время сна.

Поэтому беременная миссис Клуни попросила мужа временно переехать в другую спальню, и он, как сообщают источники издания Hollywood Life, отнесся к ситуации с полным пониманием. Говорят, во время совместных завтраков актер любит класть руки на живот супруги и разговаривать с будущими малышами.

Напомним, недавно в Сети уже муссировались слухи о ссорах четы Клуни, но, к счастью, влюбленные смогли все уладить и избежать расставания. Напомним, что Амаль Аламуддин вышла замуж за Джорджа Клуни осенью 2014 года в Венеции, а о долгожданной беременности юриста стало известно в начале этого года.