На днях 44-летний актер Максим Виторган дал интервью популярному порталу The Question, и речь зашла не только о его работе, но и о семье: об отношениях с 35-летней супругой Ксенией Собчак и о любви к маленькому сыну Платону.

1 2 3 ... 15 У Максима Виторгана и Ксении Собчак иногда случаются проблемы в отношениях

Максим Виторган признался в недавнем интервью порталу The Question, что в его отношениях с супругой Ксенией Собчак далеко не всегда царит идиллия. Оказалось, телеведущая очень обижается на мужа, когда он не хочет общаться и даже здороваться с людьми, которые для нее важны как источники информации в работе. Такие разногласия в звездной семье, увы, случаются довольно часто. «Теперь я учусь многозначительно молчать. Правда, моя жена говорит, что я негодяй, потому что по моему выражению лица и так всегда все понятно», — заявил Виторган.

Актер добавил, что воспринимает славу и популярность своей возлюбленной как данность, хотя они по-прежнему спорят, идти ли им вместе на то или иное светское мероприятие — такие события и появления на публике совсем не интересуют Максима, в отличие от Ксении.

Звезда сериала «Оптимисты» немного рассказал и о 4-месячном сыне Платоне. По словам Виторгана, его наследник растет спокойным и очень обаятельным мальчиком. Также Максим поделился опасениями по поводу собственного возраста: «С появлением ребенка появляется шкала, по которой четко видишь, как проходит время. Моему сыну будет всего-навсего десять лет, а мне — уже 54. А когда он закончит школу, мне будет 60. И меня это пугает». Напомним, Максим Виторган и Ксения Собчак поженились в феврале 2013 года, а три с половиной года спустя стали родителями. Для телеведущей Платон стал первым ребенком, а для актера — уже третьим.