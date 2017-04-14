Дженнифер Гарнер приняла твердое и окончательное решение развестись с Беном Аффлеком. 13 апреля актриса подала документы в лос-анджелесский суд, указав, что хочет разделить опеку над тремя детьми с экс-мужем, и всего через несколько часов мистер Аффлек прислал в суд свой ответ — «Не возражаю».
Напомним, Бен и Дженнифер неожиданно для многих поклонников объявили о разрыве почти два года назад. Раздел имущества должен был пройти мирно, поскольку звезды решили договориться между собой... Но тут журналисты раскопали историю об измене Бена с няней Кристин Узунян, и, как говорится, понеслось. Больше об этой истории можно прочитать здесь.
Мда! Не удалось и этим спасти свой брак
Зачем жить в иллюзиях , что все хорошо, причин достаточно для развода
я думаю, он снова сорвался и запил, во всяком случае по последним его фотографиям так кажется