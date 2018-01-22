В 1990-х Татьяна Веденеева оказалась на пике славы. Она была одной из самых востребованных и высокооплачиваемых телеведущих, но решила все бросить ради своего второго супруга Юрия Бегалова. Он практически поставил перед знаменитой женой ультиматум: либо новая семья, либо старая работа. Татьяна выбрала семью, и за ее спиной начались пересуды. Однако сама Веденеева была абсолютно счастлива.
«Банальная история. Другая женщина, ребенок. Мне это не понравилось. Я знаю, что большинство женщин считают, что это не умно. Что надо закрывать глаза и продолжать жизнь, сохранять семью. Для кого-то, это нормально. А для меня, для человека достаточно эмоционального, это ненормально», — призналась телеведущая. Пережить развод с Юрием оказалось для Татьяны непросто, но она строго-настрого запретила себе ненавидеть экс-мужа. Именно благодаря этой выдержке, Веденеева смогла остаться в нормальных отношениях с бывшим супругом. К тому же телеведущую поддерживал ее сын от первого брака Дмитрий.
Татьяна не исключает, что снова пойдет под венец, но уверяет, что известность и успешность женщины обычно отталкивают мужчину.
Что у неё с лицом? Аватар просто какой то!
Ну , так вот.... что это за мужчина, который ставит ультиматум ? Начинать жить вместе с прессинга... зачем ? Тем более, как я поняла, она имела семью и сына... и успешную телевизионную жизнь... По здравому смыслу - необходимо было спросить себя, что приобретается , а что теряется.... Если минусов больше (как в ее случае) такие отношения не нужны... Что и показал конечный результат.. А как женщину и человека, мне ее жаль... потерять годы на этого длинно-носого хробака (червяка по - русски)...... ???? НЕ ПОНИМАЮ !
ну я бы тоже убежал от этой старушки силиконовой, ноги в руки..
Понятно, что он хотел своих детей. Вот любовница ему и родила, раз жена не хотела.
Дааааа..сейчас детишки б испугались не на шутку увидев лицо т.Тани...А Хрюша и Степашка вообще б в осадок выпали)
не смотрю подобные передачи, поэтому у меня свое видение ситуации. этот ее бывший муж и она когда то вместе создали бизнес про производству соусов. она не договаривает, что если бы не сохранила хорошие отношения после развода, скорее всего ничего бы ей не досталось. поэтому и вынуждена была прикусить язык и молчать, ненавидеть его она имела полное право, но видимо посчитала денежную помощь от бывшего важнее ненависти.
она еще говорила, что долго не решалась на развод, депрессировала. и однажды пошла по магазинам развеяться, зашла посмотреть одежду, а на одной из футболок было написано "не бойся развода" (по английски) ну она и решила, что это знак действовать
О какой успешности Таня говорит? Была успешна что лет назад. А сейчас женихов нет потому что внуков пора няньчить, а не замуж выходить. Все ровесники нормальные заняты или померли.
Она бала отличной ведущей . Умела вести себя и на сцене и перед камерой . И целая эпоха с ней на тв прошла . Не надо язвить уважаемые вредны , выглядит она хорошо в соотвествии своим годам .
А то что развелась после измены мужа , говорит о том , что она его по-настоящему любила ! Это больно конечно , но она не первая и не последняя .