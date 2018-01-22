64-летняя Татьяна Веденеева стала героиней программы «Однажды», в которой откровенно рассказала о своей личной жизни. Оказывается, второй брак знаменитой телеведущей распался из-за предательства супруга Юрия Бегалова.

В 1990-х Татьяна Веденеева оказалась на пике славы. Она была одной из самых востребованных и высокооплачиваемых телеведущих, но решила все бросить ради своего второго супруга Юрия Бегалова. Он практически поставил перед знаменитой женой ультиматум: либо новая семья, либо старая работа. Татьяна выбрала семью, и за ее спиной начались пересуды. Однако сама Веденеева была абсолютно счастлива.

Правда, спустя 15 лет супруги развелись. И причиной тому, вопреки слухам, стало вовсе не отсутствие общих детей, а другая женщина. В новом выпуске программы «Однажды» Татьяна вспомнила то непростое время. Правда, спустя 15 лет супруги развелись. И причиной тому, вопреки слухам, стало вовсе не отсутствие общих детей, а другая женщина. В новом выпуске программы «Однажды» Татьяна вспомнила то непростое время.

«Банальная история. Другая женщина, ребенок. Мне это не понравилось. Я знаю, что большинство женщин считают, что это не умно. Что надо закрывать глаза и продолжать жизнь, сохранять семью. Для кого-то, это нормально. А для меня, для человека достаточно эмоционального, это ненормально», — призналась телеведущая. Пережить развод с Юрием оказалось для Татьяны непросто, но она строго-настрого запретила себе ненавидеть экс-мужа. Именно благодаря этой выдержке, Веденеева смогла остаться в нормальных отношениях с бывшим супругом. К тому же телеведущую поддерживал ее сын от первого брака Дмитрий.



Татьяна не исключает, что снова пойдет под венец, но уверяет, что известность и успешность женщины обычно отталкивают мужчину.