- Андрей Аршавин и Юлия Барановская
Юлия и Андрей встретились, будучи еще совсем юными: она студентка, он начинающий футболист с туманным будущим. Пара строила свою жизнь и состояние с нуля. Юлия посвятила себя воспитанию детей и не раз говорила, что штамп в паспорте — всего лишь формальность и когда-нибудь она обязательно выйдет замуж за любимого. Спустя много лет совместной жизни этого так и не произошло. Более того — Аршавин изменил Барановской, а потом собрал вещи и ушел из дома
На днях в Госдуму поступил законопроект, по которому пятилетнее сожительство предлагают приравнять к браку. Таким образом инициатор проекта, сенатор Антон Беляков, хочет добиться урегулирования в законодательстве. По словам политика, за последние двадцать лет 2017-й стал годом с самым маленьким количеством зарегистрированных союзов.
Документ вызвал неоднозначную реакцию. С одной стороны, принятие законопроекта действительно необходимо, ведь факт совместного проживания вовсе не означает юридическую защищенность супругов. В то же время равенство между гражданским браком и официальным облегчит взыскание алиментов и раздел совместного имущества. Этой точки зрения придерживается и Юлия Барановская, которая сама прошла через судебные тяжбы с бывшим гражданским мужем Андреем Аршавиным.
Многие возражают, что это обесценит само понятие брака. На этом настаивает и телеведущая Екатерина Стриженова, которая уверена, что приравнивание гражданского брака к официальному разрушит основы традиционной семьи.
На волне всех этих новостей Woman.ru решил вспомнить, чем закончилось сожительство известных личностей. К слову, изучив истории наших героев, мы пришли к выводу, что гражданский брак в большинстве случаев «работает» именно на Западе, а вот в России долгое совместное проживание, как правило, оборачивается болезненным расставанием.
Темку специально подкинули, как кость, чтобы тут все пере*рались) Сколько уже можно перетирать одни и те же пары, которые распались триста лет тому назад?
т.е. задача офиц.брака - это чинить препятствия расставанию? быть милым насильно?
Дело не в Гб, а в том что отношения меняются за долгие годы, как и у женатых пар. От любви и до любовников...
Барановская - "Одиннадцать лет ни у кого не было сомнений, что мы с моим супругом — семья. Но когда он собрал вещи и ушел, оказалось, что мы — не семья. И делить мы ничего не будем. И вся ответственность пропала. Поэтому я сейчас говорю: у меня что — дети отличаются от других детей?"__________________________А причем здесь дети? Если мужчина записан отцом ребенка, то он все равно обязан содержать своих детей. А вот имущество без брака пополам не делится и Барановская это прекрасно знала. Аршавин не хотел вступать с ней брак и она соглашалась жить с ним на его условиях. Ее выбор, насильно ее никто не заставлял.
а вот я проживая в гражданском браке( сожительстве) против его приравнивания к официальному. Не хочу делить заработанное мной. Хочу все оставить сыну. Это приживалки безмозглые хотят повеситься на шею мужику. А я своего сожителя(+15 лет в мою пользу) осчастливливать не собираюсь, не смотря на 10 лет сожительства.И он прекрасно это знает и успешен без меня. Вывод -выгодна вся эта тягомоть только приживалкам любого пола.
а вот я проживая в гражданском браке( сожительстве) против его приравнивания к официальному. Не хочу делить заработанное мной. Хочу все оставить сыну. Это приживалки безмозглые хотят повеситься на шею мужику. А я своего сожителя(+15 лет в мою пользу) осчастливливать не собираюсь, не смотря на 10 лет сожительства.И он прекрасно это знает и успешен без меня. Вывод -выгодна вся эта тягомоть только приживалкам любого пола.
Вывод: чем успешнее женщина, тем менее выгодно для нее вступать в брак. А тем, у кого ни кола ни двора, сожительством лучше заниматься не стоит.
Простое сожительство дает иллюзию свободы. Кажется, брак убивает твою индивидуальность. У меня все было нормально, пока готовились к бракосочетанию, но едва женившись мы начали грызню. Два эгоиста. Но все же я за брак, если речь идет о рождении детей. Им нужно расти именно в семье
а вот я проживая в гражданском браке( сожительстве) против его приравнивания к официальному. Не хочу делить заработанное мной. Хочу все оставить сыну. Это приживалки безмозглые хотят повеситься на шею мужику. А я своего сожителя(+15 лет в мою пользу) осчастливливать не собираюсь, не смотря на 10 лет сожительства.И он прекрасно это знает и успешен без меня. Вывод -выгодна вся эта тягомоть только приживалкам любого пола.
Не хочу обидеть одну из бывших "звёздных" пар, но семеро детей в гражданском браке? Серьёзно? И потом ещё удивляться, что муж ушел к другой женщине, которая родила ему одного ребёнка. Хотя это может пока одного, а там - понеслась! Я считаю, это большая безответственность именно со стороны женщины о рождении такого количества детей (про несостоявшегося супруга и так всё понятно), он мог им вообще квартиру и не оставить, имея на это законное право. Всё-такт не стоит равняться российским подругам знаменитостей на пару Анжелина-Питт: да, те тоже стали многодетными родителями не в официальном браке, но у каждого из них огромные доходы, позволяющие усыновить/родить хоть ещё двадцать детишек.