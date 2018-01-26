Многих женщин пугает гражданский брак: вроде бы и супруги, но в то же время ничто не мешает собрать вещи и уйти — все равно никаких официальных обязательств перед второй половиной нет. Однако не все так однозначно. В нашей подборке — 12 звездных историй любви, доказывающих, что долгое сожительство может иметь любой финал — от долгожданной свадьбы до мучительного расставания.

1 2 3 ... 42 Андрей Аршавин и Юлия Барановская

Юлия и Андрей встретились, будучи еще совсем юными: она студентка, он начинающий футболист с туманным будущим. Пара строила свою жизнь и состояние с нуля. Юлия посвятила себя воспитанию детей и не раз говорила, что штамп в паспорте — всего лишь формальность и когда-нибудь она обязательно выйдет замуж за любимого. Спустя много лет совместной жизни этого так и не произошло. Более того — Аршавин изменил Барановской, а потом собрал вещи и ушел из дома

На днях в Госдуму поступил законопроект, по которому пятилетнее сожительство предлагают приравнять к браку. Таким образом инициатор проекта, сенатор Антон Беляков, хочет добиться урегулирования в законодательстве. По словам политика, за последние двадцать лет 2017-й стал годом с самым маленьким количеством зарегистрированных союзов.



Документ вызвал неоднозначную реакцию. С одной стороны, принятие законопроекта действительно необходимо, ведь факт совместного проживания вовсе не означает юридическую защищенность супругов. В то же время равенство между гражданским браком и официальным облегчит взыскание алиментов и раздел совместного имущества. Этой точки зрения придерживается и Юлия Барановская, которая сама прошла через судебные тяжбы с бывшим гражданским мужем Андреем Аршавиным.

«Одиннадцать лет ни у кого не было сомнений, что мы с моим супругом — семья. Но когда он собрал вещи и ушел, оказалось, что мы — не семья. И делить мы ничего не будем. И вся ответственность пропала. Поэтому я сейчас говорю: у меня что — дети отличаются от других детей? Моя семья чем-то отличалась? Это все равно была семья», — негодовала Юлия. «Одиннадцать лет ни у кого не было сомнений, что мы с моим супругом — семья. Но когда он собрал вещи и ушел, оказалось, что мы — не семья. И делить мы ничего не будем. И вся ответственность пропала. Поэтому я сейчас говорю: у меня что — дети отличаются от других детей? Моя семья чем-то отличалась? Это все равно была семья», — негодовала Юлия.

Многие возражают, что это обесценит само понятие брака. На этом настаивает и телеведущая Екатерина Стриженова, которая уверена, что приравнивание гражданского брака к официальному разрушит основы традиционной семьи.



На волне всех этих новостей Woman.ru решил вспомнить, чем закончилось сожительство известных личностей. К слову, изучив истории наших героев, мы пришли к выводу, что гражданский брак в большинстве случаев «работает» именно на Западе, а вот в России долгое совместное проживание, как правило, оборачивается болезненным расставанием.