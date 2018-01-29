Многие поклонники надеялись на то, что после развода актера с Эмбер Херд Джонни Депп вернется к матери своих детей. Не тут-то было: француженка начала встречаться с режиссером Самюэлем Беншетри. На днях стало известно, что пара решила узаконить свои отношения.

1 2 3 ... 14 На днях стало известно, что Ванесса Паради выходит замуж

В 2016 году в СМИ муссировались слухи о скором воссоединении Джонни Деппа и Ванессы Паради. Поклонники знаменитостей были уверены, что актер обязательно вернется к своей бывшей гражданской супруге. Тем временем певица обрела свое счастье с французским сценаристом и режиссером Самюэлем Беншетри, с которым она познакомилась на съемках картины «Собака».



Об их романе французские журналисты узнали осенью 2016 года. А на днях в СМИ появилась информация о том, что Ванесса и Самюэль решили пожениться. Как сообщает портал Paris Match, свадьба состоится 19 июня на острове Иль-де-Ре. Это место облюбовали для отдыха французские актеры, певцы и политики.



Напомним, что для 45-летней Паради это будет первый брак. Знаменитость четырнадцать лет прожила с Джонни Деппом, который ушел от нее к актрисе Эмбер Херд. Сами знаменитости пока не комментируют новость.