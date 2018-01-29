В 2016 году в СМИ муссировались слухи о скором воссоединении Джонни Деппа и Ванессы Паради. Поклонники знаменитостей были уверены, что актер обязательно вернется к своей бывшей гражданской супруге. Тем временем певица обрела свое счастье с французским сценаристом и режиссером Самюэлем Беншетри, с которым она познакомилась на съемках картины «Собака».
Об их романе французские журналисты узнали осенью 2016 года. А на днях в СМИ появилась информация о том, что Ванесса и Самюэль решили пожениться. Как сообщает портал Paris Match, свадьба состоится 19 июня на острове Иль-де-Ре. Это место облюбовали для отдыха французские актеры, певцы и политики.
Напомним, что для 45-летней Паради это будет первый брак. Знаменитость четырнадцать лет прожила с Джонни Деппом, который ушел от нее к актрисе Эмбер Херд. Сами знаменитости пока не комментируют новость.
Французские СМИ: 45-летняя Ванесса Паради впервые выходит замуж
В 2016 году в СМИ муссировались слухи о скором воссоединении Джонни Деппа и Ванессы Паради. Поклонники знаменитостей были уверены, что актер обязательно вернется к своей бывшей гражданской супруге. Тем временем певица обрела свое счастье с французским сценаристом и режиссером Самюэлем Беншетри, с которым она познакомилась на съемках картины «Собака».
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В какое замечательное время мы живем. В 45 можно так прекрасно моложаво и привлекательно выглядеть и жить полноценной жизнью молодой женщины. И таких примеров женщин осень много. Спасибо!
Разрыв шаблона у наших мужиков случится!! Богатый, знаменитый и вдруг женится на "старой рсп-шке!!!" НЕПОРЯДОК! ведь стоять должен только на юных нимф до 25 лет
А неплохая замена , кстати.)
Прелестно!
Радостно за них, нашли друг друга. Дети есть, здоровье есть, можно и нужно наслаждаться жизнью и быть счастливыми!!!
точно разрыв шаблонов.....молодец она, конечно,......не красавица совсем, но нашла свое счастье, рада за нее...мужик на вид хороший
Рада за нее, интересный мужчина, надеюсь они будут счастливы. Депп пусть локти кусает, променять семью на фестиваль.
он ей очень подходит!!! ура!!!
Отлично!
Ванесса куколка!