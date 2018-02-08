Большинство поклонников 35-летнего Александра Кержакова считают его брак с 24-летней Миланой Тюльпановой эталонным. Мол, наконец-то лучший бомбардир в истории футбольного клуба «Зенит» обрел заслуженное личное счастье в лице девушки из хорошей семьи — невероятно красивой, блестяще воспитанной, трепетной, хрупкой, заботливой. Такая будет рядом и в горе, и в радости. Кажется, до недавнего времени в это верили не только фанаты спортсмена, но и сами Александр с Миланой. Однако, как это часто бывает, лодка любви начала биться о суровый семейный быт чуть ли не сразу после свадьбы… Правда, о проблемах в отношениях столь красивой и гармоничной с виду пары начали говорить только сейчас.
Поводом для нехороших разговоров стали откровения бывшей возлюбленной футболиста Екатерины Сафроновой, которой он еще в 2014 году запретил видеться с их общим сыном Игорем. Многодетная мать (у Екатерины сын и две дочери от разных мужчин, — прим. Woman.ru) рассказала журналистам, что семейная жизнь Кержакова и его второй законной супруги далека от идеала, причем бесконечно. Якобы сама Милана поведала Екатерине о серьезных проблемах в браке.
Такое заявление Сафроновой нельзя было проигнорировать. Следующий ход был уже за Миланой. Хрупкая блондинка, похожая на принцессу из сказки, лично заявила репортерам, что у них с мужем действительно кризис в отношениях. Однако тут же взяла свои слова обратно и свалила все на журналистов: мол, у них разыгралось воображение и краски, как обычно, сгустили, наведя тень на плетень. Вопрос о том, где же правда, повис в воздухе…
Счастливы вместе?
Отношения с милой и интеллигентной дочерью ныне покойного влиятельного питерского политика Вадима Тюльпанова стали глотком свежего воздуха для Александра Кержакова. На протяжении всего 2014 года он бился в судах с бывшей пассией Екатериной Сафроновой за единоличную опеку над их общим сыном Игорем. Свою новую девушку Милану футболист представил публике в начале 2015-го и заявил, что по отношению к ней у него самые серьезные намерения.
«Я очень рад, что судьба свела меня с Миланой. Она полностью соответствует вот этому моему представлению о человеке, который мне необходим. И поэтому сейчас я с уверенностью могу говорить о том, что по-настоящему счастлив рядом с ней», — любовные признания Кержакова в интервью журналу «Собака.ru» звучали как выдержка из официального пресс-релиза. Однако сути это не меняло: он действительно был рад.
Спортсмен твердил, что юная дама сердца — полная противоположность всем женщинам, с которыми он раньше встречался. Если сравнивать Милану с той же Сафроновой, разница действительно налицо. Не в силах сдерживать чувств, Кержаков неоднократно намекал, что как честный человек он просто обязан жениться. Свое слово он сдержал: в июне 2015-го пара сыграла тайную свадьбу.
Идиллия в жизни молодой семьи длилась несколько месяцев. В ноябре того же года папарацци запечатлели Кержакова на свидании с эффектной брюнеткой и тут же записали ее в любовницы. Таинственной незнакомкой с точеной фигурой и пышной грудью оказалась бодибилдерша Светлана Ерегина. Когда снимки облетели все российские СМИ, сама Ерегина заявила, что рандеву было деловой встречей. Без комментариев.
Той же версии придерживалась и молодая жена Кержакова. Милана пояснила, что ее муж должен был принимать участие в одной программе со спортсменкой и встречался с ней, чтобы обсудить важные вопросы. И что с того, что встреча проходила вечером в одном из фешенебельных ресторанов столицы? Наверняка эти слухи распускает обиженная «бывшая» Сафронова! Милана, похоже, искренне в это верила.
«Не знаю, чьи это происки. Полагаю, тех, кто проиграл суд об опеке, который сегодня вынес постановление в пользу моего мужа. Не хочу вдаваться в эти подробности. На данный момент мы воспитываем Игорька в любви и согласии, и я правда надеюсь, что однажды обе враждующие стороны придут к какому-то компромиссу, который устроит всех», — писала тогда в своем Инстаграме супруга спортсмена.
Естественно, в этом послании речь шла о Екатерине Сафроновой, которую Александр Кержаков через суд лишил родительских прав.
Друг или враг
Удивительно, но со временем Сафронова и Кержакова смогли найти общий язык, хоть и не стали подругами. Именно Екатерина одной из первых выдала шокирующие подробности семейной жизни экс-бойфренда с молодой женой. По словам женщины, Милана сама недавно пожаловалась ей на проблемы в отношениях с избранником.
По словам Сафроновой, Кержаков даже поднимал руку на свою супругу. Якобы еще в 2015 году они сильно поссорились из-за сущего пустяка, но Александр не смог сдержать эмоций и в порыве гнева ударил Милану.
Екатерина также сообщила о том, что вскоре после того, как состоялся разговор с нынешней супругой Кержакова, к ней заявились адвокаты Александра и потребовали подписать договор о неразглашении информации. Многодетная мать этого принципиально делать не стала и поделилась своей историей с прессой.
По разным углам
Считается, что проблемы в отношениях Миланы и Александра начались, когда она носила под сердцем их ребенка. Незадолго до появления на свет малыша в семье Кержаковой произошло горе: ее отец Вадим Тюльпанов скоропостижно скончался. Через несколько дней после трагедии Милана родила сына Артемия. Из-за сильных переживаний у молодой мамы произошел нервный срыв, и она оказалась в больнице.
По словам приятельницы Миланы, именно в тот период отношения супругов полетели под откос. Спортсмен перестал возвращаться домой вечерами, а его супруга с маленьким сыном переехала к матери.
«Проблемы усугубились, когда умер ее папа. Кержаков стал частенько ночевать не дома и не говорить, когда вернется. Один нервный срыв, другой, и она оказалась в психологической клинике», — поведала журналистам Светлана, подруга Миланы Кержаковой.
По мнению девушки, именно Александр настоял на том, чтобы жена прошла курс лечения в клинике для людей с душевными расстройствами. Якобы, пока она лежала там, ее снимали на видео, чтобы в случае чего футболисту не пришлось бороться за ребенка.
Скорее всего, откровения этой барышни посчитали бы очередными происками завистников, если бы эту информацию не подтвердил другой инсайдер. «Сейчас Милана и Саша уже не живут вместе, у них нет общего дома. В последнем нашем разговоре, буквально на днях, Милана призналась, что они составляют брачный договор и общаются только через адвокатов», — сообщила приятельница Кержаковой в интервью «Комсомольской правде». Как утверждает тот же самый анонимный источник, Милана с ужасом думает о разводе и готова даже терпеть измены, только бы сохранить семью.
Но и это не все: недавно семья в полном составе летала на каникулы на Бали. Однако пока Милана и ее мама Наталья возились с маленьким Артемием, Александр развлекался в компании друзей. Во время той поездки девушка не опубликовала ни одной совместной фотографии с мужем, что, по мнению фанатов, совсем на нее не похоже.
По возвращении Милану ждал очередной удар. В распоряжении журналистов телеграм-канала Super оказалось видеодоказательство очередной измены Александра: папарацци засняли спортсмена в компании жгучей брюнетки. На давнюю приятельницу девушка не очень-то была похожа. Не тянула на «деловой обед» и их встреча, во время которой незнакомка откровенно льнула к женатому красавцу.
Чистосердечное признание
Милана никогда не стеснялась говорить о том, что ее семейная жизнь с Александром не так уж и радужна, как кажется многим. Девушка даже призналась в том, что ее избранник — очень импульсивный человек, и ей сложно было к этому привыкнуть.
Меж тем в недавнем интервью она сообщила, что в подробности взаимоотношений с любимым мужчиной вдаваться не может. Дело в том, что блондинка подписала контракт о неразглашении личной информации. Впрочем, это нисколько не помешало ей признаться в том, что ее брак переживает непростые времена.
Через пару дней после того, как это интервью разобрали на цитаты, Кержакова заявила, что журналисты неверно интерпретировали ее слова. По словам молодой мамы, на проблемы в браке она не намекала, да и вообще отношения с мужем у нее замечательные.
Какие-либо выводы делать очень рано, поскольку сам Александр вообще никак не реагирует на стремительно распространившиеся слухи. Но, наверное, нет смысла в очередной раз напоминать о том, что дыма без огня не бывает.
хоспади, на всех фото жена - какой-то умирающий лебедь...конечно, он с такой умрет от скуки..понятно, почему он на ней женился, у нее же папа
хоспади, на всех фото жена - какой-то умирающий лебедь...конечно, он с такой умрет от скуки..понятно, почему он на ней женился, у нее же папа
Какой высокопарный слог у статьи
Сама замужем 26 лет,но не понимаю зачем замужем так себя разрушать,что-то терпеть и разрушать свою психику.Вроде благополучная семья из которой она вышла,а глаза побитой собаки и зачем?в таком возрасте надо было выходить замуж:путешествуй,развивайся,получи иностранное образование,но нет замуж необходимо.?
Гламурная богатая девочка, шикующая в нищем коммунальном Питере, где блокандники живут в клоповниках и куча бездомных животных на улице. Ах. несчастная. какое горе,хотела поиграть в любовь с дважды разведенным мужиком с двумя детьми от разных жен, да не вышло.Какая трагедия.
Почему она думала ,что он с ней будет другим?.,Кстати из жен самая посредственная..женились на её папе..и глупо было это не понимать.А папы больше нет.
Бедная девушка. Мне ее почему то жаль. Она еще молодая и во вмем себя винит. А ведь любящий мужчина должен бы поддержать в сложной ситуации, не вести себя как обиженка что у нее настроения нет или еще что то.
Она еще такая молодая, откуда там могам то взяться, а влезла во взрослые истории. Ребенка зря конечно родили, ему больше всего не повезло.
На фоне большинства русских мужчин, он конечно красив. И молоденькой нежной девушке показался наверное почти что Богом. Да и видимо юношеский экстремализм не прошел еще полностью, мол за мужем я даже в Сибирь ой нет даже измен потерплю, что то вроде этого. А Кержаков пошел бы консультироваться у психолога, все де единого не очень то адекватные барышни у него. Это уже не совпадение или там судьба а диагноз
Ужас, какой он стаарый на неотфотошопоенных фото, а ему 36 всего!А еще Брежневу ругают с Грановской, что мол старше выглядят.На Кержакова посмотрИте, ну или на Тарасова!👴