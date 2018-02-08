В российских СМИ уже не первый день активно обсуждается разлад в семье Александра Кержакова и его жены Миланы. Спортсмен, который на всех совместных снимках с неизменным обожанием смотрит на молодую супругу, якобы изменяет ей. Кукольная блондинка Милана в свою очередь готова закрывать свои огромные ярко-голубые глаза на похождения мужа. Почему? Зачем ей все это? Что вообще творится с этой парой, чья история любви начиналась как сказка? Сопоставив все известные факты, в этом попытался разобраться Woman.ru.

1 2 3 ... 26 В российских СМИ муссируются слухи о неминуемом крахе брака Александра и Миланы Кержаковых

Большинство поклонников 35-летнего Александра Кержакова считают его брак с 24-летней Миланой Тюльпановой эталонным. Мол, наконец-то лучший бомбардир в истории футбольного клуба «Зенит» обрел заслуженное личное счастье в лице девушки из хорошей семьи — невероятно красивой, блестяще воспитанной, трепетной, хрупкой, заботливой. Такая будет рядом и в горе, и в радости. Кажется, до недавнего времени в это верили не только фанаты спортсмена, но и сами Александр с Миланой. Однако, как это часто бывает, лодка любви начала биться о суровый семейный быт чуть ли не сразу после свадьбы… Правда, о проблемах в отношениях столь красивой и гармоничной с виду пары начали говорить только сейчас.



Поводом для нехороших разговоров стали откровения бывшей возлюбленной футболиста Екатерины Сафроновой, которой он еще в 2014 году запретил видеться с их общим сыном Игорем. Многодетная мать (у Екатерины сын и две дочери от разных мужчин, — прим. Woman.ru) рассказала журналистам, что семейная жизнь Кержакова и его второй законной супруги далека от идеала, причем бесконечно. Якобы сама Милана поведала Екатерине о серьезных проблемах в браке.



Такое заявление Сафроновой нельзя было проигнорировать. Следующий ход был уже за Миланой. Хрупкая блондинка, похожая на принцессу из сказки, лично заявила репортерам, что у них с мужем действительно кризис в отношениях. Однако тут же взяла свои слова обратно и свалила все на журналистов: мол, у них разыгралось воображение и краски, как обычно, сгустили, наведя тень на плетень. Вопрос о том, где же правда, повис в воздухе…

Счастливы вместе?

Отношения с милой и интеллигентной дочерью ныне покойного влиятельного питерского политика Вадима Тюльпанова стали глотком свежего воздуха для Александра Кержакова. На протяжении всего 2014 года он бился в судах с бывшей пассией Екатериной Сафроновой за единоличную опеку над их общим сыном Игорем. Свою новую девушку Милану футболист представил публике в начале 2015-го и заявил, что по отношению к ней у него самые серьезные намерения.



«Я очень рад, что судьба свела меня с Миланой. Она полностью соответствует вот этому моему представлению о человеке, который мне необходим. И поэтому сейчас я с уверенностью могу говорить о том, что по-настоящему счастлив рядом с ней», — любовные признания Кержакова в интервью журналу «Собака.ru» звучали как выдержка из официального пресс-релиза. Однако сути это не меняло: он действительно был рад.

В начале романа с Миланой Александр часто публично признавался ей в любви

Спортсмен твердил, что юная дама сердца — полная противоположность всем женщинам, с которыми он раньше встречался. Если сравнивать Милану с той же Сафроновой, разница действительно налицо. Не в силах сдерживать чувств, Кержаков неоднократно намекал, что как честный человек он просто обязан жениться. Свое слово он сдержал: в июне 2015-го пара сыграла тайную свадьбу.



Идиллия в жизни молодой семьи длилась несколько месяцев. В ноябре того же года папарацци запечатлели Кержакова на свидании с эффектной брюнеткой и тут же записали ее в любовницы. Таинственной незнакомкой с точеной фигурой и пышной грудью оказалась бодибилдерша Светлана Ерегина. Когда снимки облетели все российские СМИ, сама Ерегина заявила, что рандеву было деловой встречей. Без комментариев.



Той же версии придерживалась и молодая жена Кержакова. Милана пояснила, что ее муж должен был принимать участие в одной программе со спортсменкой и встречался с ней, чтобы обсудить важные вопросы. И что с того, что встреча проходила вечером в одном из фешенебельных ресторанов столицы? Наверняка эти слухи распускает обиженная «бывшая» Сафронова! Милана, похоже, искренне в это верила.



«Не знаю, чьи это происки. Полагаю, тех, кто проиграл суд об опеке, который сегодня вынес постановление в пользу моего мужа. Не хочу вдаваться в эти подробности. На данный момент мы воспитываем Игорька в любви и согласии, и я правда надеюсь, что однажды обе враждующие стороны придут к какому-то компромиссу, который устроит всех», — писала тогда в своем Инстаграме супруга спортсмена.



Естественно, в этом послании речь шла о Екатерине Сафроновой, которую Александр Кержаков через суд лишил родительских прав.

Друг или враг

Удивительно, но со временем Сафронова и Кержакова смогли найти общий язык, хоть и не стали подругами. Именно Екатерина одной из первых выдала шокирующие подробности семейной жизни экс-бойфренда с молодой женой. По словам женщины, Милана сама недавно пожаловалась ей на проблемы в отношениях с избранником.

«Милана пришла вся в слезах и объяснила: «Встреча с ребенком невозможна, он сказал, что скорее разведется со мной, нежели даст тебе увидеть Игоря». Потом она стала говорить, как все у них плохо. Милана — молодая девочка, и не думаю, что у нее были до Саши серьезные отношения. Поэтому она не ожидала такого обращения мужа», — поведала Екатерина Сафронова корреспонденту «Экспресс-газеты». «Милана пришла вся в слезах и объяснила: «Встреча с ребенком невозможна, он сказал, что скорее разведется со мной, нежели даст тебе увидеть Игоря». Потом она стала говорить, как все у них плохо. Милана — молодая девочка, и не думаю, что у нее были до Саши серьезные отношения. Поэтому она не ожидала такого обращения мужа», — поведала Екатерина Сафронова корреспонденту «Экспресс-газеты».

По словам Сафроновой, Кержаков даже поднимал руку на свою супругу. Якобы еще в 2015 году они сильно поссорились из-за сущего пустяка, но Александр не смог сдержать эмоций и в порыве гнева ударил Милану.



Екатерина также сообщила о том, что вскоре после того, как состоялся разговор с нынешней супругой Кержакова, к ней заявились адвокаты Александра и потребовали подписать договор о неразглашении информации. Многодетная мать этого принципиально делать не стала и поделилась своей историей с прессой.

По разным углам

Считается, что проблемы в отношениях Миланы и Александра начались, когда она носила под сердцем их ребенка. Незадолго до появления на свет малыша в семье Кержаковой произошло горе: ее отец Вадим Тюльпанов скоропостижно скончался. Через несколько дней после трагедии Милана родила сына Артемия. Из-за сильных переживаний у молодой мамы произошел нервный срыв, и она оказалась в больнице.

«Саша хотел жить со своей счастливой женой и новорожденным сыном, а вместо этого — слезы, апатия. Он спрашивал, неужели я теперь хочу всю жизнь провести в таком овощном состоянии, а я, честно говоря, вообще ничего не хотела. Не хотела изображать счастье», — вспоминала тот тяжелый период девушка в одном из интервью. «Саша хотел жить со своей счастливой женой и новорожденным сыном, а вместо этого — слезы, апатия. Он спрашивал, неужели я теперь хочу всю жизнь провести в таком овощном состоянии, а я, честно говоря, вообще ничего не хотела. Не хотела изображать счастье», — вспоминала тот тяжелый период девушка в одном из интервью.

По словам приятельницы Миланы, именно в тот период отношения супругов полетели под откос. Спортсмен перестал возвращаться домой вечерами, а его супруга с маленьким сыном переехала к матери.



«Проблемы усугубились, когда умер ее папа. Кержаков стал частенько ночевать не дома и не говорить, когда вернется. Один нервный срыв, другой, и она оказалась в психологической клинике», — поведала журналистам Светлана, подруга Миланы Кержаковой.



По мнению девушки, именно Александр настоял на том, чтобы жена прошла курс лечения в клинике для людей с душевными расстройствами. Якобы, пока она лежала там, ее снимали на видео, чтобы в случае чего футболисту не пришлось бороться за ребенка.

«Милана его сильно любила, хотела сохранить семью, но теперь поздно. Сейчас она живет у мамы», — завершила свой печальный рассказ Светлана. «Милана его сильно любила, хотела сохранить семью, но теперь поздно. Сейчас она живет у мамы», — завершила свой печальный рассказ Светлана.

Скорее всего, откровения этой барышни посчитали бы очередными происками завистников, если бы эту информацию не подтвердил другой инсайдер. «Сейчас Милана и Саша уже не живут вместе, у них нет общего дома. В последнем нашем разговоре, буквально на днях, Милана призналась, что они составляют брачный договор и общаются только через адвокатов», — сообщила приятельница Кержаковой в интервью «Комсомольской правде». Как утверждает тот же самый анонимный источник, Милана с ужасом думает о разводе и готова даже терпеть измены, только бы сохранить семью.

По слухам, супруги Кержаковы уже несколько месяцев не живут вместе

Но и это не все: недавно семья в полном составе летала на каникулы на Бали. Однако пока Милана и ее мама Наталья возились с маленьким Артемием, Александр развлекался в компании друзей. Во время той поездки девушка не опубликовала ни одной совместной фотографии с мужем, что, по мнению фанатов, совсем на нее не похоже.



По возвращении Милану ждал очередной удар. В распоряжении журналистов телеграм-канала Super оказалось видеодоказательство очередной измены Александра: папарацци засняли спортсмена в компании жгучей брюнетки. На давнюю приятельницу девушка не очень-то была похожа. Не тянула на «деловой обед» и их встреча, во время которой незнакомка откровенно льнула к женатому красавцу.

Чистосердечное признание

Милана никогда не стеснялась говорить о том, что ее семейная жизнь с Александром не так уж и радужна, как кажется многим. Девушка даже призналась в том, что ее избранник — очень импульсивный человек, и ей сложно было к этому привыкнуть.



Меж тем в недавнем интервью она сообщила, что в подробности взаимоотношений с любимым мужчиной вдаваться не может. Дело в том, что блондинка подписала контракт о неразглашении личной информации. Впрочем, это нисколько не помешало ей признаться в том, что ее брак переживает непростые времена.

«На сегодняшний день мы с Сашей не разводимся. Да, у нас кризис. В ближайшее время мы решим, как мы будем жить дальше. Я переживу любую ситуацию, ведь у меня есть поддержка семьи», — мужественно заявила Милана. «На сегодняшний день мы с Сашей не разводимся. Да, у нас кризис. В ближайшее время мы решим, как мы будем жить дальше. Я переживу любую ситуацию, ведь у меня есть поддержка семьи», — мужественно заявила Милана.

Через пару дней после того, как это интервью разобрали на цитаты, Кержакова заявила, что журналисты неверно интерпретировали ее слова. По словам молодой мамы, на проблемы в браке она не намекала, да и вообще отношения с мужем у нее замечательные.



Какие-либо выводы делать очень рано, поскольку сам Александр вообще никак не реагирует на стремительно распространившиеся слухи. Но, наверное, нет смысла в очередной раз напоминать о том, что дыма без огня не бывает.