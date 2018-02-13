- Ольга Бузова и Дмитрий ТарасовЗа разводом «тарабузиков» в декабре 2016 года следила, без преувеличения, вся Россия. Эта пара распалась так же стремительно, как и появилась. В какой-то момент из соцсетей обоих супругов пропали совместные фото и признания в любви, а конкретно из Инстаграма Ольги — еще и гигантские букеты цветов. Сперва телеведущая молчала, но потом призналась, что переживает не лучшие времена и спасается работой. Тут-то поклонники и заподозрили неладное…
Давайте начистоту: мало кто из нас способен сохранить дружеские отношения с бывшим. Как правило, боль, нанесенную любимым при расставании, не получается забыть, поэтому многие просто прекращают общаться.
И тем не менее, разбитое сердце — это еще не самый плохой вариант. Как насчет растоптанного достоинства и моральных унижений напоследок?
В то время как представительницы прекрасного пола ждут от своих половинок настоящих мужских поступков, те не спешат рыцарствовать. Поднять руку на спутницу жизни, оклеветать на всю страну и даже выпросить алименты — все это для некоторых, к сожалению, является нормой. Впрочем, женщины тоже бывают коварны: они сливают переписки и приносят в телестудии компрометирующие ролики. Правда, в основном, чтобы защитить себя от травли. Однако и это, как вы убедитесь, прочитав истории, которые мы для вас собрали, не гарантирует скорого разрешения конфликта.
Скорей бы у Ольги Бузовой появился жених, нет мочи видеть физио бывшего Тарасова, так надоел.
Оля, чисто по-женски, очень жаль. Ее творчество - отдельная тема, никто не заставляет слушать.Тарасова любила, а он перекати поле одним словом.Не задержится, возможно, и с Настей...Только Оля в отличие от Насти трудяга каких поискать.Даже ребенком его не привяжешь. И симпатичным личиком ненадолго.Известность такую получил благодаря Ольге.Хотя, вот что она по нему так убивалась.Речь такая примитивная.Вот и правда луковка))