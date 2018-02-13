Расставания никогда не бывают легкими, но всем нам хотелось бы, чтобы разрыв прошел наименее болезненно и максимально цивилизованно. Однако любовь зла, и когда она заканчивается, хорошего ждать, как правило, не приходится. Многие не умеют заканчивать отношения, как говорят психологи, «экологично», и прощальный обмен любезностями превращается в битву не на жизнь, а на смерть. Woman.ru решил вспомнить самые скандальные и грязные расставания знаменитостей.

Давайте начистоту: мало кто из нас способен сохранить дружеские отношения с бывшим. Как правило, боль, нанесенную любимым при расставании, не получается забыть, поэтому многие просто прекращают общаться.



И тем не менее, разбитое сердце — это еще не самый плохой вариант. Как насчет растоптанного достоинства и моральных унижений напоследок?

На примерах звездных пар легко убедиться: это не самое плохое, что может сделать партнер. На примерах звездных пар легко убедиться: это не самое плохое, что может сделать партнер. Мы еще молчим про рукоприкладство

В то время как представительницы прекрасного пола ждут от своих половинок настоящих мужских поступков, те не спешат рыцарствовать. Поднять руку на спутницу жизни, оклеветать на всю страну и даже выпросить алименты — все это для некоторых, к сожалению, является нормой. Впрочем, женщины тоже бывают коварны: они сливают переписки и приносят в телестудии компрометирующие ролики. Правда, в основном, чтобы защитить себя от травли. Однако и это, как вы убедитесь, прочитав истории, которые мы для вас собрали, не гарантирует скорого разрешения конфликта.